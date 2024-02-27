«الأونروا»: الوضع في غزة يزداد سوءاً «يوماً بعد يوم»

أكدت نائب المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ((الأونروا))، ناتالي بوكلي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ((يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، جرّاء نقص المياه والغذاء والأدوية لأكثر من مليوني شخص))، واصفة ما يحدث في قطاع غزة بـ((مأساة بكل المقاييس، وانتهاك للقانون والأعراف الدولية))، مناشدة المجتمع الدولي وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع ((بشكل منهجي)) الوصول إلى سكان غزة الذين يحتاجون للمساعدة.

ونوّهت بوكلي بصعوبة عمل ((الأونروا)) في القطاع، بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية، واستهداف المنشآت التابعة للوكالة واستهداف العاملين بها، مؤكدة أن العدد الهائل من الضحايا الفلسطينيين في غزة أمر مروع، مشددة على أنه ((لا يوجد مكان آمن في غزة)).

جاء تصريحات بوكلي بعد وصولها محافظة شمال سيناء وهبوطها في مطار العريش، أمس، على متن طائرة خاصة، حيث استقبلها نائب محافظ شمال سيناء، اللواء هشام الخولي، وفق ما نشرته صفحة المحافظة على ((فيسبوك)).

في جنيف، أفادت الأمم المتحدة، بأن قوات تل أبيب تمنع ((بشكل منهجي)) الوصول إلى سكان غزة الذين يحتاجون للمساعدة، ما يعقد مهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا))، ينس لايركه، إنه أصبح من شبه المستحيل تنفيذ عمليات إجلاء طبي، وتوصيل مساعدات شمالي غزة، فيما يزداد الأمر صعوبة جنوبي القطاع.

كما منعت السلطات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة جميع قوافل المساعدات المخطط إرسالها إلى شمال القطاع، إذ كانت آخر المساعدات التي سمح لها بالدخول يوم 23 يناير الماضي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وما يزيد صعوبة الوضع أن القوافل التي تم تخليصها مسبقاً، وفتشتها السلطات الإسرائيلية، تم حظرها مراراً وتكراراً، أو تعرضت لإطلاق النار.

عمل منهجي

وأشار لايركه إلى حادث وقع الأحد الماضي عندما تم منع قافلة مشتركة نظمتها ((الصحة العالمية))، والهلال الأحمر الفلسطيني، لإجلاء المرضى من مستشفى ((الأمل)) المحاصر في مدينة خان يونس لساعات واحتجاز عدد من المسعفين.

وقال لايركه لصحافيين في جنيف: ((على الرغم من التنسيق المسبق لجميع الموظفين والمركبات مع الجانب الإسرائيلي، إلا أن القوات الإسرائيلية أوقفت القافلة التي تقودها منظمة الصحة العالمية لحظة مغادرتها المستشفى ومنعتها من التحرك لعدة ساعات)). وأضاف إن ((الجيش الإسرائيلي أجبر المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف وجرد جميع المسعفين من ملابسهم))، مضيفاً أن القافلة التي كانت تقل 24 مريضاً ظلت متوقفة طيلة 7 ساعات. وشدد لايركه على أن ((هذا ليس حادثاً معزولاً.. لقد تعرضت قوافل المساعدات لإطلاق النار، وتم منعها بشكل منهجي من الوصول إلى المحتاجين)).

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