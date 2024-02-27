«بلومبيرغ»: الجيش الأمريكي يحدد أهدافه بالذكاء الاصطناعي

كشفت وسائط إعلام أمريكية، أمس، عن استعانة الجيش الأمريكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد أهداف هاجمها في منطقة الشرق الأوسط، كان أبرزها في العراق وسوريا في فبراير الجاري.

ونقلت وكالة ((بلومبيرغ)) للأنباء، عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاغون))، قوله، إن خوارزميات التعلّم الآلي ساعدت ((البنتاغون)) على تضييق نطاق الأهداف لأكثر من 85 غارة جوية أمريكية في الثاني من فبراير الجاري، وأضاف المسؤول: ((نفذت تلك الضربات ضد سبع منشآت في العراق وسوريا)).

وفي الغضون، أوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في القيادة الوسطى الأمريكية، التي تدير العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، شويلر مور، قائلاً: ((كنا نستخدم الرؤية الحاسوبية لتحديد الأماكن التي قد تكون فيها تهديدات، وأتيح لنا بالتأكيد مزيد من الفرص للاستهداف في آخر 60 إلى 90 يوماً)).

وأضاف مور إن الولايات المتحدة تبحث عن ((عدد هائل)) من منصات إطلاق الصواريخ لدى القوات المعادية في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك تنوّه الوكالة الأمريكية ((بلومبيرغ)) بأن تعليقات مور الجديدة، تمثّل أقوى تأكيد من ((البنتاغون)) على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف.

وأشار المسؤول الدفاعي الأمريكي إلى أن خوارزميات الاستهداف تم تطويرها في إطار مشروع ((مافن))، وهو مبادرة لـ((البنتاغون)) بدأت في سنة 2017 لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في جميع نواحي عمل الوزارة، دعماً للاستخبارات الدفاعية، مع التركيز آنذاك على النماذج الأولية لقتال عناصر تنظيم ((داعش)) الإرهابي.

وأكد مور أن المشغلين الأمريكيين يأخذون على محمل الجد مسؤولياتهم وأخطار احتمال ارتكاب الذكاء الاصطناعي للأخطاء، قائلاً: ((لا توجد خوارزمية تعمل فقط، وتوصل إلى نتيجة ثم تنتقل إلى الخطوة التالية. لا بد في كل خطوة من مراقبة بشرية)).

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