أنور قرقاش: علاقة الإمارات بالشعب السوداني تاريخية

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، علاقة دولة الإمارات بالشعب السوداني الشقيق بـ((التاريخية)) في كافة الظروف.

وقال معاليه إن رمي التهم جزافاً ضد دولة الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية، أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات، والتنصل من المسؤولية، مشدداً على أن المهاترات لن تثني دولة الإمارات عن العمل مع الشركاء، لإيجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره.

وكتب معاليه على حسابه الرسمي في منصة ((إكس)): ((رمي التهم جزافاً ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات، وللتنصل من المسؤولية)). وأكمل معاليه: ((علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف، ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لايجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره)).

إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس، أنها ستعين مبعوثاً خاصاً جديداً للسودان، في إطار مساعي واشنطن لإنهاء الحرب، لاسيما بعد فشل المحادثات بشأنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان أوردته ((رويترز))، إن الدبلوماسي السابق، عضو الكونجرس، توم بيرييلو، سيتولى دور المبعوث الخاص.

وأضاف بلينكن أن السفير الأمريكي لدى السودان، جون جودفري، غادر منصبه، مفيداً بأن دانيال روبنستين، سيعمل قائماً بالأعمال مؤقتاً كمدير لمكتب شؤون السودان، ومقره في إثيوبيا.

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