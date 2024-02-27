الكرملين: الصراع مع «الناتو» حتمي إذا أرسل قوات لأوكرانيا

حذر الكرملين، أمس، من أن الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ((الناتو)) بقيادة الولايات المتحدة، سيصبح ((حتمياً)) إذا أرسلت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف قوات للقتال في أوكرانيا.

وأفاد بأن إرسال قوات إلى أوكرانيا ((لن يكون في مصلحة)) الغرب، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول من أمس، الذي أعلن خطوات جديدة لدعم كييف في حربها ضد موسكو، قائلاً إنه ((ليس من المستبعد إرسال قوات برية غربية))، لتحقيق هدف أوروبا المتمثل في دعم أوكرانيا وإنزال الهزيمة بروسيا.

في وقت أكد ((الناتو)) أنه ((ليست لديه أي خطة لإرسال قوات مقاتلة)) إلى أوكرانيا، في حين رحبت كييف، بالتدخل الغربي في الحرب، عبر إجراء مناقشات حول إرسال دول أوروبية قوات برية إلى أوكرانيا.

كما أكدت لندن، تعقيباً على تصريحات ماكرون، أن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا ((على نطاق واسع))، ما خلا ((العدد الصغير)) من القوات الموجودة هناك لدعم جيش كييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية - الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين في موسكو، ((هذا ليس في مصلحة هذه الدول بتاتاً. يجب أن تدرك ذلك))، معتبراً أن مجرد إثارة هذا الاحتمال يشكّل ((عنصراً جديداً مهما جداً)) في الصراع، مضيفاً إن العديد من الدول ((لديها تقييم رصين إلى حد ما للأخطار المحتملة المترتبة على تصرفات مماثلة)).

وتابع بيسكوف أن الكرملين ((يدرك جيداً موقف ماكرون إزاء ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا))، وفي معرض إجابته عن سؤال عمّا إذا كان ظهور قوات من ((الناتو)) في أوكرانيا سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا، قال بيسكوف: ((في هذه الحالة علينا أن نتحدث ليس عن احتمال، بل عن حتمية)) المواجهة.

وأردف قائلاً: ((ينبغي لهذه الدول.. أن تسأل نفسها ما إذا كانت المواجهة في مصلحتها، وقبل كل شيء، إذا كانت في مصلحة مواطنيها)).

في الغضون، أكد مسؤول في ((الناتو)) أن الأخير ((ليست لديه أي خطة)) لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا، وصرح لـ((فرانس برس)) إن ((الناتو)) وحلفاءه يقدمون مساعدات عسكرية لم يسبق لها مثيل لكييف. لقد قمنا بذلك منذ 2014، وانتقلنا إلى السرعة القصوى بعد الحرب الروسية، لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة للحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا.

فيما أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن ((عدداً صغيراً)) من الأشخاص الذين أرسلتهم المملكة المتحدة هم في كييف ((لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب الطبي)). وأكد ((لا نخطط لنشر قوات على نطاق واسع)).

ونوّه ماكرون بأنه رغم عدم وجود ((إجماع)) أوروبي بشأن إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا ((لا ينبغي استبعاد أي شيء. سنفعل كل ما يلزم لضمان عدم تمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب)).

ورفض، خلال مؤتمر دولي في باريس لدعم أوكرانيا ضم أكثر من عشرين من القادة الأوروبيين، الإدلاء بالمزيد حول موقف فرنسا من إرسال قوات، مكتفياً بالتلميح إلى ضرورة ((الغموض الاستراتيجي))، لكنه قال إن هذا الموضوع مطروح ((من ضمن خيارات)).

وذكر ماكرون أن الحلفاء اتفقوا على تكثيف الجهود لتوصيل المزيد من الذخائر إلى كييف، راسماً صورة قاتمة لموسكو بالقول، إن مواقفها ((تتشدد)) في الداخل، وفي ساحة المعركة.

وتحدث عن تحالف جديد سيتم إنشاؤه لتزويد أوكرانيا بـ((صواريخ، وقنابل متوسطة وطويلة المدى، لتنفيذ ضربات عميقة)). وقال إن هناك ((إجماعاً واسعاً على بذل المزيد بشكل أسرع))، مضيفاً أن هناك إجماعاً أيضاً على زيادة الإنتاج المشترك للأسلحة مع أوكرانيا وتعزيز صناعتها العسكرية.

وزاد: ((نحن مقتنعون بأن هزيمة روسيا ضرورية للأمن والاستقرار في أوروبا))، مفيداً بأن الكرملين يبدي ((موقفاً أكثر عدوانية، ليس فقط في أوكرانيا، بل بشكل عام)). واختتم قائلاً إن الغرب بحاجة إلى ((قفزة)) في مقاربة ((تأخذ بعين الاعتبار التحول في التهديد من وجهة نظر عسكرية واستراتيجية)).

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي: ((هذا أولاً يظهر وعياً مطلقاً بالمخاطر التي تشكلها روسيا العسكرية والعدوانية على أوروبا)).

وأضاف إن ((إجراء مناقشة حول إمكانية تقديم دعم مباشر لأوكرانيا من قبل إرسال قوات مسلحة، يعكس الرغبة في تحديد الأولويات الصحيحة، وتسليط الضوء على المخاطر بشكل أكثر وضوحاً)). وتابع أنه من المهم في هذه المرحلة تسريع عملية توصيل العتاد العسكري إلى كييف.

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