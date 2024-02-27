«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم وترخيص الرياضات البحرية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع، الذي عقد صباح أمس، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات.

وأصدر المجلس القرار رقم ((7)) لسنة 2024 بشأن تنظيم وترخيص أنشطة الرياضات البحرية في الشارقة.

ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يمارس النادي جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص ما يلي: تنظيم كافة أنشطة الرياضات البحرية والمائية والإشراف عليها في الإمارة، ومنح الموافقة المبدئية لترخيص المنشآت والتجديد لها، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية قبل إصدار الترخيص لها، والإشراف على عمل منشآت الإنقاذ البحري والمنقذين، وإصدار التصاريح اللازمة لتنظيم عملها، وإصدار تصاريح مؤقتة للتدريبات الخاصة بوسائل الرياضات البحرية المشاركة في السباقات، وإصدار تصريح لعدد الدراجات المائية المخصصة للمنشآت، إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة هواية الغوص بالمعدات والغوص الحر، وإصدار لوحات الترقيم للدراجات والقوارب البحرية، وتحديد الأدوات المستخدمة لهواية الصيد الرياضي والترفيهي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تضمن القرار البنود القانونية التنظيمية، ومنها متطلبات الترخيص، والمحظورات، ونشاط الإنفاذ البحري، والتأمين، وتحديد المناطق البحرية، وشروط استخدام الوسيلة البحرية، والرسوم والمخالفات، وغيرها.

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