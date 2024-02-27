تاكسي دبي ترفع حصتها السوقية إلى %46 لتعزيز مكانتها بقطاع النقل

أعلنت شركة تاكسي دبي عن استحواذها على 94 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة، التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات، وبذلك يصبح العدد الذي أضيف من المركبات في العام الجاري 445 مركبة أجرة، لتسهم هذه الزيادة في رفع الحصة السوقية للشركة إلى 46 % خلال 2024، مما يعزز من مكانتها كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل بدبي، وتؤكد قوة المركز المالي للشركة ومقدرتها على التوسع والاستحواذ.

وتأتي هذه الزيادة التي تشكل إضافة لحجم أسطول مركبات أجرة شركة تاكسي دبي البالغ 5.660 مركبة أجرة تأكيداً على جهود الشركة المتواصلة، لزيادة مواردها المالية المخصصة للأعمال التشغيلية والاستراتيجية، وفي إطار خططها التوسعية في قطاع مركبات الأجرة وسعيها المتواصل، لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن ((تشغيل 94 مركبة أجرة جديدة يعكس النمو المستدام، الذي تشهده أعمال الشركة على المستوى التشغيلي والاستثماري، والنمو في أسطول مركبات الأجرة من 5216 خلال عام 2023 إلى 5660 في عام 2024، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في نمو الإيرادات الإجمالية للشركة لهذا العام، ما يعزز من مركزها المالي الرائد في سوق دبي المالي، ويسهم في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين في أسهم الشركة وزيادة القيمة لصالح المساهمين، مشيراً إلى أن هذه الإضافة تأتي في إطار حرص الشركة على المساهمة في توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، حيث ستلعب دوراً مهماً في تعزيز القدرات التشغيلية لتاكسي دبي)).

وأشار الفلاسي إلى أن ((شركة تاكسي دبي تواصل عمليات النمو في أسطول مركباتها، حيث شهدت مؤخراً مضاعفة لعدد مركبات تاكسي المطار بنسبة 100 %، من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة، وهو ما يؤكد الجاهزية الاستباقية لتاكسي دبي لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المستويات، بما يتماشى مع سمعة ومكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية، ويواكب النمو السكاني، الذي تشهده الإمارة، وبما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 على صعيد توفير خيارات تنقل مستدامة)).

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