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«قمة الشارقة» تدعو إلى تشكيل نظام تعليمي مبتكر يواكب المستقبل

2/27/2024 7:22:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت توصيات قمة الشارقة الدولية للتعليم الدورة الـ 3، التي عقدت بمقر أكاديمية الشارقة للتعليم على مدار يومين، إلى توحيد الجهود بين المعلمين وخبراء التكنولوجيا لتشكيل نظام تعليمي شامل ومبتكر ومستعد للمستقبل، للتمكن من خلال الشراكات الاستراتيجية والمجتمعات المشاركة من تسخير قوة التعليم لتحويل الحياة والمجتمعات، إضافة إلى إقامة شراكات بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث لدعم الابتكار في التعليم، كما أكدت القمة أن الأخلاق والقيم والهوية لا يمكن تعلمها من الذكاء الاصطناعي، وإنما هي حضارة موروثة وكنز يجب المحافظة عليه.

وشددت التوصيات على أهمية تعزيز البحث العلمي في قطاع التعليم، ليس كأداة لتطوير المعرفة فحسب، بل كوسيلة لتحسين الممارسات التعليمية وتطوير استراتيجيات التدريس الفعالة. إضافة إلى إقامة شراكات بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث لدعم الابتكار في التعليم وتبادل المعرفة، كما تناولت التوصيات ضرورة الالتزام بتعزيز ثقافة التعلم والتقييم المستمر، لتسريع استجابة المعلمين وصنّاع القرار لتطور المشهد التعليمي.

وأوصى المشاركون بضرورة دعم الإمكانات الثورية للذكاء الاصطناعي لتخصيص تجارب التعلم، لضمان مسار استثنائي لكل متعلم. كما تناولت التوصيات ضرورة دعوة القادة التربويين إلى دمج التفكير البصري مع الذكاء التشغيلي، وتحويل الاستراتيجيات التعليمية الطموحة إلى حقائق معيشية.

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