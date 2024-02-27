«دبي للإعلام» تقدم رحلة تفاعلية لطلبة «المواكب»

نظمت ((دبي للإعلام)) بالتعاون مع مدرسة المواكب فرع الخوانيج فعالية مميزة بمثابة رحلة تفاعلية لاستعراض الشخصيات الكرتونية الشهيرة في إطار الاستعداد لعرضها على شاشة ((سما دبي)) خلال شهر رمضان المبارك، بهدف جذب اهتمام الطلاب وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الإبداعية والتعليمية المستوحاة من الشخصيات المحبوبة في عالم الكرتون.

واستهدفت الفعالية مئات من طلبة المدرسة الذين حضروا العرض، ومن بين الشخصيات المشاركة في الفعالية، يأتي في مقدمتها ((المفتش فصيح))، الشخصية التي تعزز قوة اللغة العربية وتشجع الأطفال على تعلمها بطريقة ممتعة وشيقة، بالإضافة إلى شخصيات شعبية الكرتون ((شامبيه، وعفاري، وعتوقة، وزينبوه))

تعزيز الترفيه

وقال عبدالواحد جمعة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والشركات في ((دبي للإعلام)): ((تعكس هذه الفعالية التزامنا بتعزيز الترفيه الهادف والتعليم الممتع في المجتمع المدرسي، وتسهم في بناء جيل مبدع وواعٍ، كما تسهم أيضاً في تعزيز الانتماء المجتمعي والروح الإيجابية)).

وأوضح أن ((دبي للإعلام)) تعمل على تعزيز التفاعل مع المجتمع المدرسي من خلال مجموعة واسعة من المجالات والمبادرات، فهي رائدة في تقديم المحتوى الإعلامي المبتكر والجودة العالية وتهدف إلى تقديم برامج تلفزيونية وإذاعية ورقمية تعزز القيم الإيجابية والتربوية، وتسعى لتوفير محتوى شيق وتعليمي في الوقت ذاته، يهدف لتعزيز المعرفة وتنمية المهارات لدى الجمهور المستهدف.

تعزيز التواصل

وأكدت سميرة العوضي مديرة مدرسة المواكب فرع الخوانيج، أهمية تعزيز التواصل والتفاعل بين المجتمع المدرسي والمؤسسات الإعلامية بهدف استفادة الطلاب من الموارد الإعلامية المتنوعة، موضحة أن مبادرة ((دبي للإعلام)) ستكون مفيدة بشكل خاص للطلاب الإماراتيين الذين يشكلون %86 من طلبة مدرستها.

واعتبرت أن هذه المبادرة وسيلة لتحقيق تواصل فعّال ومثمر مع الطلاب، حيث تستهدف تحقيق تفاعل أكبر مع ثقافة الطلاب واهتماماتهم، وستعمل هذه المبادرة على توطيد العلاقة بين المدرسة و((دبي للإعلام))، ما سيسهم في إثراء تجربة التعلم للطلاب وتعميق فهمهم للعالم من حولهم، كما تم من خلال المبادرة تقديم المحتوى التعليمي بطريقة مبتكرة ومشوقة، ما يساعد على تعزيز التفاعل والمشاركة الفعّالة للطلاب.

فقرات هادفة

وصرح الإعلامي الدكتور أيوب يوسف، مقدم برنامج ((المفتش فصيح))، بأن فكرة البرنامج تتمحور حول تقديم معلومات لغوية متعلقة باللغة العربية الفصحى بشكل لطيف، بهدف تعزيز حب الناشئة للغة الأم ولغة القرآن الكريم، كما يشجع البرنامج أيضاً الكبار على المتابعة والاستفادة من الأحداث المتنوعة التي يقدمها بشكل فكاهي.

وأوضح أن برنامج ((المفتش فصيح)) يحتوي على العديد من الفقرات الهادفة التي تعزز الجرعة الأدبية والفكرية لدى المشاهدين، ويقدم فوائد متنوعة حول قواعد النحو والصرف، وتهدف هذه الفقرات إلى تعزيز المعرفة اللغوية وتطوير مهارات اللغة العربية للمشاهدين.

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