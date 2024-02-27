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112 دولة تشارك في مؤتمر ومعرض «دبي ديرما 2024» 5 مارس المقبل

2/27/2024 7:22:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام فعاليات الدورة الـ23 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لطب الأمراض الجلدية والليزر ((دبي ديرما 2024))، في الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

ويمثل هذا الحدث أكبر تجمع علمي لأطباء الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث يجمع بين أخصائيين ورواد في مجال طب الأمراض الجلدية والليزر والتجميل في العالم. ومن المتوقع أن يحضر الحدث خلال أيامه الـ3 أكثر من 25,000 زائر من حوالي 112 دولة مشاركة ليشهدوا حواراً علمياً متميزاً وليتعرفوا على أحدث الإنجازات في هذا المجال.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض ((دبي ديرما)): إن نجاح دبي في تنظيم كبرى الفعاليات والمؤتمرات الطبية الاحترافية جعل منها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعارض على اختلاف أنواعها، وأصبح لصناعة المعارض دور محوري في رفد الاقتصاد لكونها تفتح آفاقاً جديدة للتطوير من خلال تبادل الخبرات والمعارف.

وقال الدكتور إبراهيم كلداري أستاذ الأمراض الجلدية رئيس مؤتمر ((دبي ديرما)): إن هذا الحدث يعد منصة ديناميكية تدعم التعليم الطبي المستمر ويعزز التعاون وتبادل المعرفة.

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