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كليات التقنية العليا تنظم منتدى المناطق الاقتصادية الحرة

2/27/2024 7:22:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت كليات التقنية العليا منتدى المناطق الاقتصادية الحرة في نسخته الرابعة، بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الكليات، وناقش، أمس، في يومه الأول التقارب بين القطاع الصناعي والبحثي، في حين يركز اليوم الثاني على ريادة الأعمال، من خلال مسابقة للشركات الناشئة، التي تمثل مخرجات برنامج تطوير الشراكات، ضمن المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة في الكليات، والتي يتنافس خلالها نحو 12 شركة طلابية ناشئة.

وافتتح الدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية بدبي، فعاليات المنتدى، مؤكداً أهمية هذا الحدث، الذي يتزامن عقده سنوياً مع شهر الابتكار، في تأكيد مكانة الابتكار وريادة الأعمال في منظومة التعليم في كليات التقنية، وحضوره في المناهج والممارسات التطبيقية وبيئة التعليم ككل، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على ميزات الكليات باهتمامها بالأبحاث التطبيقية.

وسلط الدكتور خالد الهاشمي، المدير التنفيذي للبحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال، الضوء على مسار المنتدى لهذا العام كونه يقدم صورة واضحة حول جهود الكليات في مجال دعم الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب.

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