عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ ووزير خارجية غينيا بيساو

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وخافيير بيتل، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وزير التعاون والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ علاقات التعاون، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في أبوظبي خافيير بيتل، حيث بحث اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات بين البلدين، وما تزخر به من فرص واعدة للنمو والتطور في القطاعات كافة. كما بحث سموه وبيتل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لا سيما الإنسانية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة خافيير بيتل، مؤكداً العلاقات المتميزة والمتطورة، التي تجمع بين البلدين. كما أعرب سموه عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مستويات التعاون المشترك، بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.

إلى ذلك استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، كارلوس بينتو بيريرا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة كارلوس بينتو بيريرا، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية غينيا بيساو، بما يعود بالخير والتنمية على البلدين وشعبيهما.

من جانبه أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

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