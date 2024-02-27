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عمار النعيمي يعتمد تشييد 5 مجالس جديدة في عجمان

2/27/2024 7:22:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خطةً لتشييد خمسة مجالس جديدة في إمارة عجمان في مناطق: الرقايب 1، الحميدية 2، الباهية، الجرف، ومنطقة محمد بن زايد 1، ليصل بذلك عدد المجالس في الإمارة إلى 21 مجلساً، موزعة في مختلف المناطق تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهالي عجمان، ويُشرف مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان على تشغيلها.

وقال سمو ولي عهد عجمان: اعتمدنا خطةً لتشييد خمسة مجالس جديدة في عجمان، لتوفير أماكن تجمع السكان في مختلف المناسبات، توطيداً للعلاقات الاجتماعية فيما بينهم وتحقيق التواصل بين أبناء الأحياء السكنية بمختلف أجيالهم وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين سكان مجتمع عجمان وتعزيز روح الانتماء الوطني وقيم الولاء.

وأكد سموه أن المجالس تقدم نموذجاً حيوياً وفعالاً للممارسات الاجتماعية الإيجابية في الإمارة، وتخلق علاقات ومصالح متبادلة بين المجتمع والجهات الحكومية لتحقق المصلحة العامة والهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز جودة الحياة وسعادة ورفاهية المجتمع.

وأضاف سموه أن مجالس الأحياء استضافت في الفترة من 2022 إلى 2023 أكثر من 820 لقاءً وفعالية مجتمعية. ونتطلع في العام 2024 أن تُقدّم المجالس مبادرات جديدة ومشاريع مبتكرة لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة والمحافظة على التواصل والتلاحم الاجتماعي.

من جانبه قال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان إن الاهتمام بشؤون المواطنين يتصدر أولويات قيادتنا الرشيدة، وأن اعتماد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في عجمان يسهم في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، ويعزز الهوية الوطنية ويعكس منظومة القيم والتقاليد المتوارثة في المجتمع الإماراتي المتمثلة في التضامن والعطاء والتكافل، والتعاضد والتآزر، كما أن المجالس تعتبر ساحة للحوار والنقاش وتداول المعلومات وتبادلها حول شؤون الحياة المختلفة، لافتاً إلى أن إمارة عجمان تضم 13 مجلساً قيد الاستخدام الآن.

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