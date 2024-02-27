بتوجيهات سعود بن صقر.. ترقية ضباط وصف ضباط وأفراد بشرطة رأس الخيمة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، قراراً بترقية مجموعة من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في ملاك الشرطة المحليين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وتقدم القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالشكر والامتنان، إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على مبادرته الكريمة بترقية العاملين في الشرطة المحلية وما تبرزه من تقدير سموه لرجال الأمن وما يقدمونه من جهود في خدمة الوطن ضمن مختلف المواقع والتخصصات، مؤكداً أن هذه المكرمة تمثل حافزاً كبيراً لجميع العناصر على مواصلة العمل على توطيد دعائم الأمن وتوفير أعلى مستويات الأمان لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

ودعا اللواء علي بن علوان، المشمولين بالترقية إلى أن يضعوا نصب أعينهم، توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، عبر تقديم المثل والنموذج الذي يبرز أفضل القيم والمبادئ والسلوكات والممارسات، في إطار المسؤوليات الموكلة إليهم، والمحافظة على المكانة التي حققتها شرطة رأس الخيمة في أوساط المؤسسات الأمنية المتميزة محلياً ودولياً، والتي تبرز أهداف ورؤى وزارة الداخلية، التي وضع ركائزها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي باتت اليوم، بفضل الله، ثم جهود القيادة الرشيدة، وبسواعد أبنائها المخلصين، من أفضل وزارات الداخلية على مستوى العالم.

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