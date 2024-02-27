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سلطان القاسمي يصدر قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية

2/27/2024 7:22:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

وبحسب القانون يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، النص التالي: يختص مجلس أكاديمية العلوم الشرطية برسم السياسة العامة للأكاديمية واعتماد الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها، وتعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لوائح الأكاديمية، واعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات المعترف بها من خارج أعضاء هيئة التدريس؛ لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية، واعتماد تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالأكاديمية، واعتماد قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم وفصلهم، واعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية، واعتماد خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى، اعتماد خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً.

كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 5 لسنة 2014 النص الآتي: يُعيّن مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بقرار منه مديراً من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهل علمي عال يتولى الإشراف على الأكاديمية.

ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة استحداث أو تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في هذه المادة، بناءً على عرض المجلس.

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