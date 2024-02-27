«دبي كوميرسيتي» تتعاون مع «وورلديف» لتمكين شركات التجارة الإلكترونية

أعلنت ((دبي كوميرسيتي))؛ المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) و((وصل)) العقارية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ((وورلديف)) (Worldef)، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التصدير الإلكتروني والتجارة الإلكترونية من النمو دولياً.

وقع الاتفاقية كل من آمنة لوتاه عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، وعمر نارت رئيس مجلس إدارة شركة ((وورلديف))، وهي تهدف إلى رعاية ((منتدى التجارة الإلكترونية عبر الحدود)) بدورته الأولى، والتي تنظمه شركة ((وورلديف)) بدبي نهاية العام والتعاون لإطلاق ((أكاديمية دبي كوميرسيتي للتجارة الرقمية)).

وقالت آمنة لوتاه: ((تلعب دبي كوميرسيتي دوراً أساسياً ضمن منظومة التجارة الرقمية بالمنطقة، من خلال تلبية مختلف متطلبات شركات التجارة الرقمية محليا وإقليميا وعالميا ضمن بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية والمرافق عالمية المستوى وبين المنصات الرقمية التي يحتاجها القطاع للنمو والتوسع.

وتستهدف هذه الجهود ترسيخ مكانة دبي والارتقاء بسمعتها بوصفها عاصمة التجارة الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويندرج التعاون مع منصة وورلديف ضمن جهود دبي كوميرسيتي الهادفة إلى مواصلة لعب هذا الدور)).

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