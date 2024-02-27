250 مشاركاً في مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية

انطلقت الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 250 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم ممن يمثلون قادة الفكر وصناع القرار والمديرين التنفيذيين لتلك الهيئات، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين والشركاء في هذا المجال. ويناقش المؤتمر أبرز القضايا والاتجاهات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك تأثير الذكاء الاصطناعي، واستقطاب المزيد من الأعضاء الجدد، والتعامل مع التحولات الرقمية، وبناء المجتمعات.

وشاركت حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وكذلك حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، بإحدى الجلسات الافتتاحية الرئيسية للمؤتمر، والتي أدارها نيكي ووكر، نائب الرئيس العالمي للجمعيات والمجتمعات لدى MCI، وشهدت تفاعلاً كبيراً مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئات الاقتصادية والمهنية في دعم المجتمع العالمي، وكذلك مدى أهميتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى حول الابتكار والاستدامة وغيرها من المواضيع المهمة.

أولويات

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: ((إن من أولويات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة دبي لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033؛ فيما يقوم مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بدور مهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والتجارة والاستثمار. وفي ظل التطور السريع والابتكار في مختلف القطاعات والمهن على مستوى العالم، فإن الهيئات الاقتصادية والمهنية وثقافة التعاون التي تتبناها، وكذلك التركيز على الاستدامة والابتكار تتماشى مع أولوياتنا في دبي)).

وأضاف: ((يعزز مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية من تنافسية الإمارة على المستوى العالمي والنهوض بالاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وذلك من خلال تسهيل تأسيس الهيئات التجارية والمهنية في المدينة. وإننا ندعو الهيئات لمشاركتنا لاستكشاف الفرص والاستفادة من الحلول المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة)).

دور

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تلتزم غرف دبي بدعم الهيئات الإقليمية والدولية بشكل متكامل، بما يعزز تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي. وفي ظل مكانتها الحيوية في مسيرة دبي الحالية والمستقبلية، ستلعب الهيئات دوراً هاماً في المرحلة المقبلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ساهم النمو المستمر في عدد الهيئات الحاصلة على عضوية مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في خلق منظومة عمل متقدمة ومتنوعة للهيئات في دبي، بالتزامن مع استقطاب الأعمال الجديدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي رئيسي للهيئات العالمية)).

ويقام الحدث تحت شعار ((قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير))، وأقيم حفل ترحيب في فندق جراند حياة دبي، وذلك للتعارف وتمكين المشاركين من التواصل مع الأعضاء الجدد. فيما تناولت جلسة اليوم الأول والتي كانت بعنوان: ((استقطاب الأعضاء والمحافظة عليهم))، سرد أمثلة واقعية حول الهيئات التي نجحت في تقديم الأفضل لأعضائها والجمهور من خلال التكيف مع المتغيرات وتوفير عروض مميزة لهم.

تحولات

ومن بين الجلسات الرئيسية الأخرى التي شهدها اليوم الأول كانت هناك جلسة تحت عنوان ((التعامل مع التحولات الرقمية))، والتي ركزت على دور الهيئات الاقتصادية والمهنية في تعزيز مرونتها لتواكب مشهد الأعمال المتطور. بينما شهدت جلسة ((لمحة عن الهيئات الاقتصادية والمهنية في دبي)) مشاركة أعضاء مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذين عرضوا تجاربهم المتنوعة، كما استكشفت جلسة ((القوة في الوحدة: تشكيل مجتمعات حيوية)) كيفية تحسين تجارب الأعضاء من خلال الثقة والدعم والتواصل والتعاطف والوعي.

متحدثون

ومن بين المتحدثين في المؤتمر ممن لديهم رؤى مستنيرة وقيادية حول قطاع الهيئات الاقتصادية والمهنية : مايك فان دير فيفير، عريف المؤتمر من MindMeeting؛ وجينيفيف لوكليرك، المؤسسة المشاركة والرئيس التنفيذية لدى #Meet4Impact؛ ومارتن سيرك، الرئيس التنفيذي لدى Sirk Serendipity؛ وإيمي هيسريتش، نائب الرئيس للشؤون الدولية لدى ASAE. وهناك ايضا مسؤولون بجمعيات محلية ودولية سيشاركون معارفهم وخبراتهم.

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