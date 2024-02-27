أحدث الإطلاقات والابتكارات في معرض دبي العالمي للقوارب اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض دبي العالمي للقوارب؛ الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة على مستوى المنطقة، وتستمر لغاية 3 مارس 2024. ويوفر المعرض فرصة للزوار من عشاق الحياة البحرية الفخمة وخبراء الصناعة البحرية والمستثمرين في القطاع البحري للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها.

ويستضيف المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1,000 علامة تجارية إضافة لعروض رائعة يشارك فيه حوالي 200 يخت، فضلاً عن عددٍ من أحدث الإطلاقات والابتكارات القادمة إلى دبي عبر عدد من الشركات الدولية والإقليمية الرائدة عالمياً في تصنيع اليخوت الفاخرة.

استطلاع

وقد كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة ((يوجوف)) بتكليف من شركة شمال القابضة بعنوان ((التجارب في الإمارات)) عن تصدر رحلات اليخوت لقائمة التجارب التي يرغب سكان الإمارات بخوضها. واستطلعت الدراسة آراء 1014 شخصًا من سكان الدولة، حيث أظهرت تفوق رحلات اليخوت البحرية (52%) على التجارب التقليدية لتصبح النشاط المفضل لدى سكان الدولة، متقدمة على تجارب القفز المظلي (44%) وجولات المنطاد أو الهليكوبتر (44%).

وكشفت الدراسة أيضًا عن رغبة فئات واسعة من السكان باستكشاف المواقع الطبيعية المختلفة في دولة الإمارات حيث اختار 53% زيارة الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع، بينما فضل 44% قضاء الوقت في أحضان الطبيعة.

وقد أكد 87% من الأفراد الذين شملتهم الدراسة بأن دولة الإمارات توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب. وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شمال القابضة: ((شكلت التجارب الاستثنائية جزءًا أساسيًا من مسيرة النمو الحافلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يعتبرها أكثر من 200 جنسية مقيمة كموطن لهم، ويتطلعون إلى ما توفره من وجهات وخيارات غنية للارتقاء بتجاربهم الترفيهية وقضاء وقت ممتع. وكشركة استثمارية تدير محفظة استثنائية من التجارب، بما فيها تلك المعنية بمجالي الضيافة والترفيه؛ لمسنا خلال السنوات الأخيرة تطوّر تفضيلات المستهلكين كرّد فعل طبيعي للأحداث الكبرى التي حصلت في عالمنا)).

مشاركة مميزة

ويسجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة مميزة واستثنائية في المعرض. وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة النادي، المدير التنفيذي: يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إسهاماته في المعرض الكبير الذي ينظمه مركز دبي العالمي التجاري منذ عام 1992، حيث يعد النادي شريكاً داعماً، حيث تأتي المشاركة في إطار توجهات مجلس إدارة النادي لإبراز دور النادي وتسليط الضوء على جهوده في تطوير الرياضات البحرية ودعم قطاع الصناعة المتميزة في بناء الزوارق وتصميم القوارب والدراجات المائية وتحفيز محبي الهوايات الترفيهية المائية واكتشاف المواهب.

وأضاف: المشاركة تأتي التزاماً من النادي من خلال ارتباطه التاريخي مع دورات معرض دبي العالمي للقوارب التي كانت تعقد سابقاً في مقر النادي (الميناء السياحي) قبل انتقالها حديثاً لواجهة دبي هاربور، حيث يعد النادي أحد الشركاء الداعمين لنجاح الدورة رقم 30 من خلال أكثر من فعالية.

وتتمثل مشاركة النادي في منصة عرض خارجية (02 او دي) على مساحة 300 قدم مربع يعرض فيها النادي أحدث ما أنتجته إدارة الفيكتوري ومصنع الزوارق والقوارب ومنها زورقان: الأول زورق صيد بمواصفات عالمية يتم طرحه للمرة الأولى في المنطقة (في تي 51)، والثاني زورق نزهة سريع (في تي أكس 34) والذي يعد أيقونة جديدة تبرز اسم فيكتوري كعلامة بارزة في تصنيع وبناء أفخم وأفضل الزوارق والقوارب البحرية السريعة مستمداً ذلك من روح وتاريخ الفريق في كبرى البطولات العالمية مثلما كان في الفئات الأولى والثانية والثالثة واكس كات وفورمولا1.

كما يشارك النادي بفعاليتين رياضيتين بحريتين الأولى بطولة دبي لصيد أسماك -الكنعد والسكل- والتي تنطلق اليوم وستعرض المشاركات في قلب المعرض أمام الزوار من خلال منصة النادي خاصة في قلب ساحة العرض الخارجية في دبي هاربور. كما ينظم النادي السبت المقبل منافسات العرض الليلي للدراجات المائية والمتضمن مسابقتين الأولى الاستعراض الحر للدراجات المائية وهي إحدى فئات سباق دبي للدراجات المائية ضمن بطولة الإمارات الدولية 2024 والألواح المائية الطائرة ((هايدروفويل)).

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