131 نقطة مستوى مؤشر ثقة المستهلك في عجمان للعام 2023

أظهرت نتيجة مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعاً في مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين على مستوى إمارة عجمان، بعد تحقيقها 131 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي، وذلك وفق التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية للعام 2023.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: ((تمثل النتيجة الإيجابية لمؤشر ثقة المستهلك عن العام 2023 بمقدار 131 نقطة انعكاساً لمستوى التفاؤل العام بأوضاع الاقتصاد المحلي، ويُنبّئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار، بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي، ويعزو ذلك للسياسات الاقتصادية الشاملة والمتوازنة على مستوى الدولة، والإمارة في تحقيق مكانة إقليمية وعالمية رائدة، عززت من تطلعات المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما تعد نتيجة المؤشر دافعاً للحكومة وصنّاع القرارات والسياسات لبذل المزيد من الجهود والمبادرات، التي تدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في الإمارة، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال، وتوفر حياة كريمة لجميع سكان الإمارة)).

وقال عبدالله الحمراني، المدير العام: ((تمثل نتيجة المؤشر مدخلاً مهماً للتنبؤات الاقتصادية المستقبلية، وحيث إن إمارة عجمان حققت 131 نقطة في العام 2023 فإن هذا يدعم التقديرات الإيجابية للنمو الاقتصادي خلال العام 2024، مما يعزز جاذبية اقتصاد الإمارة للمزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات والأنشطة))، والمؤشر يتم قياسه وفق منهجية ميتشيغن المتعارف عليها كمرجعية علمية على مستوى العالم.

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