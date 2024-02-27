«طيران الإمارات» و«برج العرب» الأفضل في تصنيف «يوجوف»

واصلت ((طيران الإمارات)) صدارتها في تصنيفات ((يوجوف)) للفنادق وشركات الطيران المرموقة لعام 2024 في دولة الإمارات، فيما حصل فندق برج العرب جميرا على المركز الأول في التصنيفات.

ويسلط تصنيف ((يوجوف)) الضوء على العلامات التجارية التي تتفوق في توصيات العملاء.

ويعد فندق برج العرب جميرا الرمز الذي أعاد تعريف الضيافة الفاخرة للغاية على مستوى العالم، وهو الفندق الأكثر شهرة في دبي ورمز عالمي للفخامة العربية. ويشتهر الفندق بتصميمه المعماري الفريد والخدمة الشخصية والديكورات الداخلية الفخمة وتجارب تناول الطعام الاستثنائية.

والفنادق العشرة الأكثر تفضيلاً هي: برج العرب، قصر الإمارات، أتلانتس النخلة، ريتز كارلتون، أنانتارا، هيلتون، شانجريلا، والدروف أستوريا، ماريوت.

وعلى مستوى شركات الطيران جاءت خطوط طيران سنغافورة في المركز الثاني تلتها الاتحاد للطيران في المركز الثالث، ثم القطرية في المركز الرابع، ثم كاثاي باسيفيك، وبريتيش إيروايز، والخطوط الجوية السعودية، وويز إير، والخطوط الجوية التركية، ثم العمانية في المركز العاشر.

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