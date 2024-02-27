«طيران الإمارات» و«برج العرب» الأفضل في تصنيف «يوجوف»

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصلت ((طيران الإمارات)) صدارتها في تصنيفات ((يوجوف)) للفنادق وشركات الطيران المرموقة لعام 2024 في دولة الإمارات، فيما حصل فندق برج العرب جميرا على المركز الأول في التصنيفات.
ويسلط تصنيف ((يوجوف)) الضوء على العلامات التجارية التي تتفوق في توصيات العملاء.
ويعد فندق برج العرب جميرا الرمز الذي أعاد تعريف الضيافة الفاخرة للغاية على مستوى العالم، وهو الفندق الأكثر شهرة في دبي ورمز عالمي للفخامة العربية. ويشتهر الفندق بتصميمه المعماري الفريد والخدمة الشخصية والديكورات الداخلية الفخمة وتجارب تناول الطعام الاستثنائية.
والفنادق العشرة الأكثر تفضيلاً هي: برج العرب، قصر الإمارات، أتلانتس النخلة، ريتز كارلتون، أنانتارا، هيلتون، شانجريلا، والدروف أستوريا، ماريوت.
وعلى مستوى شركات الطيران جاءت خطوط طيران سنغافورة في المركز الثاني تلتها الاتحاد للطيران في المركز الثالث، ثم القطرية في المركز الرابع، ثم كاثاي باسيفيك، وبريتيش إيروايز، والخطوط الجوية السعودية، وويز إير، والخطوط الجوية التركية، ثم العمانية في المركز العاشر.
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