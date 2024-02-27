مخاطر كامنة في تضخيم المسميات الوظيفية

تواجه بنوك وول ستريت دائماً أزمات عدة، وعادة ما يتعلق الأمر بشيء أكثر إثارة من مجرد مسمى وظيفي. لكن الأمر لم يكن كذلك الأسبوع الماضي، بعدما كُشف النقاب عن مصرفي كبير ادّعى حصوله على لقب وظيفي كبير مزيف عندما انضم إلى ((مورغان ستانلي)) في فرانكفورت قبل ثلاث سنوات، وذلك فقط لخداع الجهات التنظيمية الأوروبية وجعلها تعتقد أن البنك كان يلتزم بقواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ أن غادرت المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، حث المنظمون البنوك العالمية الكبرى على إدارة عملياتها في الاتحاد الأوروبي بموظفين محليين بدلاً من المديرين المقيمين في لندن، وقد تم تعيين هذا المصرفي ((رئيساً لإدارة القروض)) لكنه خلال استئنافه ضد فصله من بنك مورجان ستانلي، أخبر المحكمة أن رئيسه أوضح أن اللقب ((موجود فقط على الورق)) وقد تم إنشاؤه للتوافق مع متطلبات هيئات الرقابة المالية.

وقد اعترض ((مورجان ستانلي)) على ادعاءات المصرفي في جلسة الاستماع ونفى منحه لقباً وهمياً، لكن هذه القضية كانت بمثابة تذكير قوي بأن مسألة المسمى الوظيفي، التي تبدو تافهة على ما يبدو، يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.

بالطبع، ثمّة الكثير فيما يتعلق بالمسميات الوظيفية يعتبر تافهاً للغاية، نحن نعيش في عالم يطلق فيه الرؤساء على أنفسهم أسماء مثل قائد الرحلات إلى القمر (أسترو تيلر من غوغل)، ورئيس قسم الملابس الداخلية (مؤسس جو بوكسر، نيك غراهام) وأخيراً ملك التكنولوجيا في تسلا (إيلون ماسك).

صحيح أيضاً، أن الشركات الكبرى تستمر في ابتكار عناوين وظيفية غامضة تماماً، فقد أعلنت شركة برايس ووترهاوس كوبرز العام الماضي عن وظيفة مدير أول للهوية اللفظية للعلامة التجارية العالمية، وهي وظيفة قالت إنها تنطوي على ((تطوير ممارسات الهوية اللفظية)) و((العمل بفعالية مع فرق متعددة التخصصات وعبر اللغات المتعددة للوصول إلى علامة تجارية واحدة)). ولقد سألت الشركة في بداية الأسبوع الماضي عما إذا كان بإمكانها أن تشرح بدقة ماهية هذا الدور بالضبط، وما زلت أنتظر الإجابة.

ليس ثمّة أيضاً حاجة لإعادة النظر في الإدمان المؤسسي غير القابل للتغيير على جعل نصف القوى العاملة ((نائباً للرئيس))، ولا كثرة الألقاب التي تحتوي على كلمة ((رئيس)) كذا وكذا. ولكن سأقول فقط إنه عندما سألت موقع لينكد إن عن مدى انتشار مثل هذه الألقاب، عادوا بأخبار مثيرة للاهتمام مفادها أن أكبر نمو في الوظائف التي تحمل لقب ((رئيس)) في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة كان ((الرئيس التنفيذي للنمو)).

على أية حال، فإن الحقيقة هي أنه بالنسبة للعديد من العمال لم يكن هناك أي شيء تافه أبداً بشأن المسميات الوظيفية، ومن المؤسف أن هناك دلائل على أن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً.

ولقد رأيت أكثر من مرة أشخاصاً أصيبوا بغضب شديد بعد أن علموا أن مكانتهم في تسلسل الرتب في العمل قد تراجعت لأن منافساً أو موظفاً جديداً حصل على مسمى وظيفي أكثر بريقاً. ولا يهم ما إذا مُنح هذا المسمى الرنان بدلاً من زيادة في الراتب أو راتب بداية أعلى، وتزداد المأساة تفاقماً فقط إذا كانت وظيفتهم الفعلية أكثر تواضعاً مما يوحي به لقبهم الرفيع.

الأمر المؤسف أن بعض شركات البحث عن الكفاءات تقول إن تضخم المسميات الوظيفية هذا قد نما بشكل كبير منذ الوباء لدرجة أنه تجاوز التضخم الفعلي الذي اجتاح العالم.

وتقول مجموعة روبرت والترز البريطانية للتوظيف، إن بيانات السوق الخاصة بها تُظهر أنه خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كانت هناك زيادة بنسبة 46 % في عدد إعلانات الوظائف في المملكة المتحدة وأيرلندا التي تحتوي على كلمتي ((كبير)) أو ((مدير)) في العنوان، بينما هي لا تتطلب أكثر من عامين من الخبرة.

وقال دانييل هاريس، مدير ((روبرت والترز))، إن ذلك يرجع جزئياً إلى أن الشركات الناشئة في قطاعات مثل العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية أسهمت في تأجيج المنافسة بين الموظفين الذين استخدموا بدورهم قوتهم السوقية للتفاوض بشأن الألقاب التي يختارونها.

لكنه أخبرني أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بسهولة، وليس فقط مجرد إثارة حفيظة الزملاء، إذ قد يواجه محامٍ صاعد تمكن من الحصول على لقب مستشار عام في شركة ناشئة صعوبة في الانتقال إلى شركة أكبر إذا علم صاحب العمل المحتمل بحقيقة دوره الفعلي.

وبالمثل، فإن الأشخاص الذين تمكنوا من أن يصبحوا رؤساء ((عالميين)) لشيء ما، بغض النظر عن مدى محلية الدور، يقومون في بعض الأحيان بحذف الكلمة من سيرتهم الذاتية لأن أصحاب العمل المحتملين يفترضون أنهم أكثر كفاءة من اللازم لشغل وظيفة ما.

ورغم ذلك، لا أعتقد أن مشكلة تضخم الألقاب الوظيفية ستختفي قريباً. فمنذ وقت ليس ببعيد، كان هاريس يعمل مع شركة صغيرة كانت حريصة على توظيف رجل أصر على أن يُلقب بـ((المستشار العام العالمي))، ولشعورها بسعادة غامرة لنجاحها في التعيين دون الحصول على راتب أعلى، وافقت الشركة بسرعة، وأخبرت هاريس أنه ((يمكن أن يطلق عليه (إمبراطور العالم) إذا رغب في ذلك)).

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