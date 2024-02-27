مبادرات الإمارات تعيد صياغة مستقبل التجارة العالمية

أطلقت دولة الإمارات مبادرة جديدة تهدف إلى الجمع بين القوة التحويلية للتكنولوجيا واستدامة وشمولية التجارة العالمية، وذلك ضمن فعاليات منتدى تكنولوجيا التجارة، المنعقد بالتوازي مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وتسعى مبادرة ((التجارة والاستدامة والذكاء الاصطناعي)) إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة في سلاسل التوريد، لتعزيز مساهمة التجارة العالمية في المعركة ضد التغير المناخي.

وقد حددت عدداً من الطرق التي يمكنها من خلالها إحداث تأثير فوري، بما في ذلك تحسين طرق الشحن لتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون؛ وتحسين العمليات اللوجستية مثل إدارة المخزون وحركات الشحن؛ وتطوير البنية التحتية التجارية القادرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة؛ وتحسين إمكانية التتبع والشفافية في سلاسل التوريد العالمية، مما يضمن رؤية استدامة السلع المتداولة.واعتمدت منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعاتها في أبوظبي أمس قواعد جديدة لتسهيل تجارة الخدمات بين أكثر من 70 دولة عضواً.

وأكدت منظمة التجارة العالمية أن دخول الضوابط الجديدة المتعلقة بتسهيل تجارة الخدمات سوف يسهم في خفض تكاليف التجارة بما يزيد على 125 مليار دولار سنوياً في جميع أنحاء العالم. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن الإعلانين يؤكدان التزام دولة الإمارات بدعم تطوير أدوات تكنولوجيا التجارة والأطر التنظيمية الشاملة التي ستتيح استخدامها عالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.

قطاع الخدمات

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن جزءاً كبيراً من ازدهار المستقبل سوف يعتمد على قطاع الخدمات. وأوضح أن تنفيذ الضوابط الجديدة سوف يسهم في تقليل الروتين وتسهيل تجارة الخدمات. وقال: الضوابط الجديدة سوف تعزز ثقة مصدري الخدمات، مشيراً إلى أن الصناعات التحويلية لها دور مهم في الاقتصاد.

وأكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ـ في كلمتها ـ أن قطاع الخدمات أكبر مولد لفرص العمل خاصة للنساء والشباب، وأكبر محرك للنمو التجاري. وأشارت إلى أن الخدمات تعتبر مستقبل التجارة وأكبر مصدر للناتج وتشغيل العمالة خاصة بالنسبة للنساء والشباب، موضحة أن التكنولوجيا تعمل على جعل المزيد والمزيد من الخدمات قابلة للتداول، حتى أنها أصبحت في السنوات الأخيرة المحرك الأكبر للنمو التجاري.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني انطلاق النسخة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة بمشاركة مجموعة الخبراء لمناقشة الاستفادة من التقدم التكنولوجي المتسارع لتحقيق نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة وأماناً وسهولة وفعالية من حيث التكلفة.

تكنولوجيا حديثة

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ـ في كلمته بافتتاح المنتدى: ((توفر التكنولوجيا الحديثة عدداً متزايداً من الأدوات والتطبيقات التي يمكنها تعزيز سلاسل التوريد العالمية. وقال: يمكن رؤية تأثير الذكاء الاصطناعي في تعزيز طرق الشحن وإدارة عمليات التخزين، والتحليل الاستباقي لإدارة الأزمات والمساعدة في التنبؤ بها، واستخدام تقنية البلوكتشين في الإجراءات الجمركية وحلول الدفع ومعاملات التمويل التجاري)).

وأضاف معاليه: ((تعمل مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي على إحداث تحول كامل في التجارة الدولية، والدولة عازمة على أن تكون رائدة عالمياً في تطوير هذه المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة منها عالمياً.

ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، يمكن تعزيز استخدام التكنولوجيا في التجارة العالمية لبناء نظام تجاري أكثر إنصافاً واستدامة يمكّن الأفراد والمجتمعات والدول في جميع أنحاء العالم من الاستفادة القصوى من فوائد التجارة)).

وأعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي عن إطلاق تقرير بعنوان ((اللائحة 5.0 لتكنولوجيا التجارة المستقبلية)). ويهدف التقرير إلى تدشين حقبة جديدة للوائح التجارة عن طريق استكشاف أهم الاتجاهات في تكنولوجيا التجارة وتأثيرها على التجارة العالمية، وتوفير مخطط لنظام تشريعي عالمي منسّق يشرف على أنظمة التجارة في المستقبل. وسيركز تحالف عالمي مقترح بصورة خاصة على رعاية التعاون الدولي حول لوائح ((تكنولوجيا التجارة)) لضمان تطبيقها الموحّد من جانب الدول الممارسة للتجارة، خصوصاً تلك النامية والأقل نمواً.

معرفة وابتكار

أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ((البيان)) على هامش منتدى تكنولوجيا التجارة - أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. وأشار إلى أهمية تنظيم منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية. ووضح أن المنتدى يجمع المبتكرين والمستثمرين والمسؤولين، بهدف دعم الاعتماد على تكنولوجيا على مستوى النظام التجاري العالمي.

جواز لوجستي

وقال محمود البستكي، المدير التنفيذي لعمليات الحلول الرقمية في موانئ دبي العالمية لـ((البيان)): إن الجواز اللوجستي العالمي عبارة عن برنامج ولاء يشجع على مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية ونقل البضائع وتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف وربط الشركاء واتساع الرقعة التجارية، وتسهيل التجارة العالمية.

وأكد ضرورة تضافر الجهود الدولية ووجود نظام عالمي يساعد على مواجهة المشاكل. وأضاف أن الاتفاقيات وحدها ليست الحل المثالي رغم أهميتها لأن الاتفاقيات مجرد تسهيل للإجراءات. وتابع أن المشاكل تظهر مع التطبيق على أرض الواقع في الموانئ. وأكد ضرورة وجود تقنية لتبادل البيانات وإنهاء الإجراءات وتقليل الوقت.

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