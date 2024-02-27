موانئ دبي العالمية لم تتوقف بسبب التوترات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد محمود البستكي، المدير التنفيذي لعمليات الحلول الرقمية في موانئ دبي العالمية لـ((البيان)): أن موانئ دبي العالمية لم تتوقف بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر.
وقال على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، لم نتوقف عن الحركة ووضعنا حلولاً لمواجهة التوترات في منطقة البحر الأحمر.
وتابع أن بعض السفن العالمية امتنعت عن العبور من مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، ولكن موانئ دبي العالمية استخدمت سفناً خاصة لها مميزات معينة لكي تمر من المضيق إلى البحر الأحمر خلال فترة التوترات. وأشار إلى وجود اتفاقيات مع السعودية ومصر على تحرك السفن في البحر الأحمر إلى مصر وإلى جدة لتوصيل البضائع وتعود عن طريق باب المندب.
وأضاف أن موانئ دبي العالمية كانت في البداية متخصصة في إدارة الموانئ مثل ميناء السخنة في مصر كان تحت إدارتنا، واليوم موانئ دبي العالمية ليست فقط في الإدارة وإنما في عمليات الشحن والتخليص والنقل، واقتحمنا كل مجالات النقل والشحن والتوصيل.
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