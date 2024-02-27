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موانئ دبي العالمية لم تتوقف بسبب التوترات

2/27/2024 7:22:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد محمود البستكي، المدير التنفيذي لعمليات الحلول الرقمية في موانئ دبي العالمية لـ((البيان)): أن موانئ دبي العالمية لم تتوقف بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر.

وقال على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، لم نتوقف عن الحركة ووضعنا حلولاً لمواجهة التوترات في منطقة البحر الأحمر.

وتابع أن بعض السفن العالمية امتنعت عن العبور من مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، ولكن موانئ دبي العالمية استخدمت سفناً خاصة لها مميزات معينة لكي تمر من المضيق إلى البحر الأحمر خلال فترة التوترات. وأشار إلى وجود اتفاقيات مع السعودية ومصر على تحرك السفن في البحر الأحمر إلى مصر وإلى جدة لتوصيل البضائع وتعود عن طريق باب المندب.

وأضاف أن موانئ دبي العالمية كانت في البداية متخصصة في إدارة الموانئ مثل ميناء السخنة في مصر كان تحت إدارتنا، واليوم موانئ دبي العالمية ليست فقط في الإدارة وإنما في عمليات الشحن والتخليص والنقل، واقتحمنا كل مجالات النقل والشحن والتوصيل.

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