الإمارات واليابان تبحثان علاقات التعاون الاقتصادي

التقى معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، تسوجي كيوتو وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في أبوظبي حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وما تشهده من تطور مستمر في ضوء الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزه في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف.

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