الإمارات واليابان تبحثان علاقات التعاون الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، تسوجي كيوتو وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في أبوظبي حالياً.
جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وما تشهده من تطور مستمر في ضوء الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزه في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف.
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