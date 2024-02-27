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ماليزيا تتوقع إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات يونيو المقبل

2/27/2024 7:22:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال تينجكو داتوك سيري زافرول عبد العزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، إن بلاده تتوقع إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية يونيو المقبل، مضيفاً أن الاتفاق قد يعزز استثمارات صناديق الثروة السيادية الإماراتية في ماليزيا، بحسب موقع ((ذي إيدج ماليزيا)) اليوم. وكانت مفاوضات الدولتين حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بدأت العام الماضي.

وقال زافرول عبد العزيز في مقابلة خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي ((نحن في الجولة الأخيرة من المناقشات)).

وبعد الاتفاقية، تأمل ماليزيا أن تستثمر الإمارات في قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والمركبات الكهربائية والرقائق. وشركة مبادلة للاستثمار، وهي بالفعل مستثمر في ماليزيا.

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