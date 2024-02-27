ماليزيا تتوقع إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات يونيو المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال تينجكو داتوك سيري زافرول عبد العزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، إن بلاده تتوقع إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية يونيو المقبل، مضيفاً أن الاتفاق قد يعزز استثمارات صناديق الثروة السيادية الإماراتية في ماليزيا، بحسب موقع ((ذي إيدج ماليزيا)) اليوم. وكانت مفاوضات الدولتين حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بدأت العام الماضي.
وقال زافرول عبد العزيز في مقابلة خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي ((نحن في الجولة الأخيرة من المناقشات)).
وبعد الاتفاقية، تأمل ماليزيا أن تستثمر الإمارات في قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والمركبات الكهربائية والرقائق. وشركة مبادلة للاستثمار، وهي بالفعل مستثمر في ماليزيا.
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