غرفة تجارة دبي تحفز تعاون القطاعين العام والخاص في الطاقة النظيفة

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً تنسيقياً بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة عمل الطاقة المتجددة المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك بهدف بحث سبل العمل المشترك، واستعراض آفاق التعاون بين الجانبين.

شارك في الاجتماع المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ولوكيش فيرما، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الطاقة المتجددة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومختلف المعنيين لتحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة النظيفة الطموحة في دبي بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ومن خلال المبادرات والمشاريع الرائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية والمشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرها، حيث نعمل بشكل حثيث على المساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل مستدام لدبي. وستعزز شراكتنا مع مجموعة عمل الطاقة المتجددة جهودنا المشتركة في توسعة الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة ودفع تحول الطاقة قدماً)).

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تلتزم الغرفة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع النجاحات التي حققها مؤتمر ((كوب28)). وتشكل مجموعة عمل الطاقة المتجددة في دبي منصة حيوية للتعاون ومشاركة المعرفة والخبرات لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من فرص تسريع تحول قطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام)).

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