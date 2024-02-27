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«إكسبديا» الأمريكية تعتزم شطب 1500 وظيفة

2/27/2024 7:22:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة السياحة والسفر الأمريكية ((إكسبديا جروب)) اعتزامها شطب نحو 1500 موظف في إطار عملية إعادة هيكلة مؤسسية وتكنولوجية.

وقالت الشركة: ((من المتوقع أن تسفر عمليات إعادة الهيكلة عن تخفيض لقوة العمل يؤثر على حوالي 1500 موظف. وقد بدأ إبلاغ الموظفين الذين تشملهم الإجراءات بالفعل اعتباراً من 26 فبراير)). وتتوقع الشركة وصول إجمالي تكلفة عملية إعادة الهيكلة خلال العام الحالي ما بين 80 و100 مليون دولار. وقالت الشركة إن هذه التكلفة تشمل مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وفي وقت سابق أعلنت إكسبديا جروب اعتزام بيتر كيرن الرئيس التنفيذي التقاعد 13 مايو المقبل، لكنه سيظل في الشركة كنائب لرئيس مجلس الإدارة.

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