«دوبيزل»: توقع استمرار النظرة الإيجابية لعقارات دبي وأبوظبي في 2024

كشفت التقارير السنوية المنتظرة عن السوق العقاري في دبي وأبوظبي، والتي أصدرتها ((دوبيزل))، عن ارتفاع الطلب على العقارات ونمو العوائد على الإيجار في الإمارتَين، ما يؤكد الإمكانات القوية أمام المستثمرين.

وأظهرت البيانات الأولية، التي جمعتها المنصة العقارية من زيارات الموقع الإلكتروني وسلوك المستخدم خلال عام 2023، توجهات إيجابية في مختلف الفئات العقارية، مدفوعة بتوقعات اقتصادية واعدة للدولة، ومكانتها المميزة بوصفها وجهة للعيش والعمل.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة ((دوبيزل)) ورئيس مجموعة ((دوبيزل)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعكس مستويات الإقبال العالية على الإنترنت، مصحوبة بالأرقام القوية التي شاركتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنظومة داري في أبوظبي حول المعاملات خلال عام 2023، النظرة الإيجابية السائدة في السوق. وتوحي المؤشرات المبكَرة باستمرار النظرة الإيجابية على المستوى نفسه في 2024.

دبي

شهد سوق العقارات في دبي عام 2023 المزيد من النمو والازدهار، حيث تستقطب السياسات المواتية للأعمال مزيداً من المستأجرين إلى السوق. ويشكل الأداء المتنامي لقطاع الإيجار أخباراً سعيدة للمستثمرين المهتمين بالإمارة، التي تشتهر بخيارات استثمار جذابة ووفرة فرص التوظيف وأسلوب حياة مميز وسابق لعصره.

يُشير التقرير إلى عام 2023 على أنه ((عام الفلل ميسورة الكلفة))، بحيث ارتفع عدد سكان دبي الذين يستأجرون منازل مستقلة. فقد زادت نسبة استئجار الفلل ذات الأسعار القريبة من المتناول بنسبة 16,64 %، وأتى مجمع داماك هيلز 2 في الطليعة، بحيث بلغ متوسط بدل الإيجار السنوي 96 ألف درهم إماراتي. وحافظت مناطق أخرى مثل مردف وقرية جميرا الدائرية ودبي لاند على شعبيتها، حيث تتوفر الفلل بمتوسط إيجار سنوي دون الـ200 ألف درهم إماراتي. وتحافظ منطقة البرشاء على مكانتها عند الباحثين عن مساحات أكبر ووحدات تتمتع بخصوصية أكبر، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي 388 ألف درهم، تليها جميرا ومجمع دبي هيلز استيت الجديد نسبياً.

وشهدت دبي معدلات زيادة ملحوظة في بدلات الإيجار في السنوات الأخيرة، وفي طليعتها دبي لاند والبرشاء (بنسبة 42,54 % و31,08 % تباعاً). ارتفع متوسط بدلات الإيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية بنسبة 32 % سنوياً، فيما حققت داماك هيلز زيادة هائلة بنسبة 67 % في أسعار الإيجار السنوية.

و حافظت دبي مارينا على موقع الصدارة من ناحية استئجار الشقق، بمتوسط بدل إيجار سنوي ارتفع ليُسجل 148 ألف درهم إماراتي. شهد الخليج التجاري وداون تاون دبي بدورهما زيادات ملحوظة في بدل الإيجار السنوي للشقق. ففي التفاصيل، سجّل الخليج التجاري أعلى زيادة في متوسط أسعار إيجار الشقق الفاخرة، بنسبة 21,05 %، فيما أتت داون تاون دبي في المرتبة الثالث على قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق، بمتوسط بدل إيجار سنوي بلغ 214 ألف درهم إماراتي عام 2023، الأمر الذي يدل على تنامي الطلب على المساكن الفاخرة في دبي.

أداء قوي للمبيعات

بحسب تقرير ((دوبيزل)) السنوي عن المبيعات العقارية، فإن عام 2023 كان عام النمو لسوق العقارات. لقد جذبت دبي انتباه المستثمرين، في ظل المشاريع الجديدة الجاهزة، وارتفاع الطلب على المشاريع قيد الإنشاء، والسياسات المؤاتية للأعمال.

أفاد التقرير بأن متوسط أسعار بيع الشقق والفلل، الفاخرة منها أو الميسورة الكلفة، سجّل ارتفاعاً ملحوظاً عام 2023. وتصدرت قرية جميرا الدائرية القائمة عن فئة الشقق ميسورة الكلفة، وتلتها واحة دبي للسيليكون ثم المدينة العالمية. أما في فئة الشقق الفاخرة، فاحتلت دبي مارينا والخليج التجاري وداون تاون دبي المراتب الأولى.

كما سلط التقرير الضوء على المناطق التي تؤمّن أعلى العوائد على الاستثمار في الشقق منخفضة الكلفة والشقق الفاخرة. أتت كل من منطقة الليوان وغرين كوميونيتي في الطليعة، بعوائد عالية على الاستثمار بلغت 9,46 % و9,49 % تباعاً، على أساس عائد الإيجار المُتوقع.

وبحسب حركة البحث على ((دوبيزل))، فإن مجمع داماك هيلز 2 جاء في طليعة المناطق التي تشهد طلباً على الفلل ميسورة الكلفة في دبي، وتلته دبي لاند وقرية جميرا الدائرية، فيما احتل مجمع دبي هيلز استيت المرتبة الأولى بين المناطق التي بحث عنها العملاء الذين يرغبون في شراء فيلا فاخرة، بزيادة إجمالية نسبتها 14,37 %.

أبوظبي

كشفت تقارير ((دوبيزل)) السنوية عن سوق المبيعات والإيجارات العقارية في أبوظبي لعام 2023، عن أن الإمارة تزخر بالفرص الواعدة للمستأجرين والمستثمرين على حدّ سواء.

وتحتل العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي مكانة مهمة في السوق، بحيث شهدت جزيرة الريم ارتفاعاً بنسبة 5,33 % في متوسط بدلات إيجار الشقق الفاخرة، ما يعكس تنامي الطلب على المساكن الفاخرة. شهدت مناطق أخرى، مثل شاطئ الراحة والكورنيش، زيادات ملحوظة في استئجار الشقق الفاخرة، الأمر الذي يعزز مكانة المدينة المميزة لدى السكان الذين ينشدون نمط حياة فاخراً. تشهد جزيرة ياس وجزيرة السعديات أيضاً إقبالاً متزايداً على استئجار الشقق الفاخرة.

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