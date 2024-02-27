هالاند يسجل 5 أهداف في فوز سيتي الساحق على لوتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

تألق الثنائي إرلينغ هالاند وكيفن دي بروين ليقودا فريق مانشستر سيتي لدور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز كاسح على مضيفه لوتون تاون بنتيجة 2/6، مساء الثلاثاء.

تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف سجلها النجم النرويجي هالاند مستفيدا من ثلاث تمريرات حاسمة لزميله البلجيكي دي بروين في الدقائق 3 و18 و40.

ولكن لوتون تاون نجح في تقليص الفارق بهدف أول سجله جوردن كلارك في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة في المقص الأيسر بعد تمهيد من زميله روس باركلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 1/3.

وزادت الإثارة في الشوط الثاني عندما سجل جوردن كلارك هدفا ثانيا لفريق لوتون تاون بعد تمريرة حاسمة جديدة من زميله روس باركلي.

لكن ثنائية هالاند ودي بروين ظهرت مجددا بتعاون مثمر في هدف رابع سجله المهاجم النرويجي في الدققة 55.

وبعدها بثلاث دقائق، أكمل إرلينغ هالاند خماسيته بعد تمريرة حاسمة هذه المرة من زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وفي الدقيقة 72، اختتم لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي حل بديلا في الشوط الثاني سداسية مانشستر سيتي بعد تمريرة من جون ستونز.

وكان فريق كوفنتري سيتي أول المتأهلين لدور الثمانية بفوز عريض على مايدستون بنتيجة 5/صفر، أمس الاثنين.





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