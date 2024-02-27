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تعرضت ابنته للعقاب من معلمتها فألقى قنبلة على مدرستها

2/27/2024 7:22:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مدينة بنغازي الليبية حادثة غريبة، بعد قيام ولي أمر بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء المدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، تلقيها معلومات عن قيام ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة الأمل الواعد (براعم الثورة) سابقاً، الواقعة في منطقة السلماني الغربي، بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء المدرسة، وقيامه بتهديد أعضاء هيئة التدريس وشتمهم والتلفظ بألفاظ بذيئة، وذلك على خلفية معاقبة إحدى المعلمات بالمدرسة لابنته، وفقا للعربية نت.

من جهته أصدر مدير أمن بنغازي أحمد الشامخ، تعليماته المشددة لأعضاء مركز شرطة رأس إعبيدة بالقبض على الشخص المطلوب، حيث انطلقت عمليات البحث والتحري داخل منطقة السلماني الغربي، وتم تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب وضبطه من قبل أعضاء التحريات، وإيداعه بالحجز القانوني للمركز، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (ع.س.م) من مواليد 1977، واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.


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