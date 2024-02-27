للمرة الأولى .. فرقاطة ألمانية تتصدى لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تصدت الفرقاطة البحرية الألمانية (هيسن)، التي تم نشرها في البحر الأحمر كجزء من مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن، لهجوم شنه الحوثيون في اليمن للمرة الأولى، وفقا لمصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضحت المصادر أن الفرقاطة نجحت في التعامل بنجاح مع هدفين لـ"العدو" مساء الثلاثاء.
وهذه هي أول عملية استخدام للأسلحة الحية من قبل البحرية الألمانية خلال هذا النشر الذي بدأ يوم الجمعة، والتي تعتبر واحدة من أخطر المهمات للقوات المسلحة الألمانية منذ عدة عقود.
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