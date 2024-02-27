للمرة الأولى .. فرقاطة ألمانية تتصدى لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر

تصدت الفرقاطة البحرية الألمانية (هيسن)، التي تم نشرها في البحر الأحمر كجزء من مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن، لهجوم شنه الحوثيون في اليمن للمرة الأولى، وفقا لمصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت المصادر أن الفرقاطة نجحت في التعامل بنجاح مع هدفين لـ"العدو" مساء الثلاثاء.

وهذه هي أول عملية استخدام للأسلحة الحية من قبل البحرية الألمانية خلال هذا النشر الذي بدأ يوم الجمعة، والتي تعتبر واحدة من أخطر المهمات للقوات المسلحة الألمانية منذ عدة عقود.





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