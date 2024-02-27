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درجات حرارة قياسية في أمريكا الشمالية خلال شهر فبراير

2/27/2024 7:22:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سُجّلت درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع في كندا والولايات المتحدة، حيث وصلت أحياناً إلى درجات حرارة "الصيف" في منتصف فبراير.

وفي وسط الولايات المتحدة، من المتوقّع أن يتبَع درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي في بداية الأسبوع، انخفاض مفاجئ قبل العودة إلى مستويات أعلى من المعدّل الطبيعي بعد ذلك، وفقاً لخدمة الطقس الوطنية (NWS).

ومن المتوقع أن يشكّل الثلاثاء في شيكاغو "اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق في فبراير أو خلال فصل الشتاء"، حيث ستصل درجات الحرارة القصوى إلى 20 درجة مئوية، وفقاً لخدمات الطقس المحلية.

ولكن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مجدّداً، في تغيير يعدّ "قاسياً للغاية"، وفقاً للأرصاد الجوية.

وتم تسجيل درجات حرارة قياسية في اليوم السابق في سانت لويس في ميسوري وفي مينيابوليس وسانت بول في مينيسوتا إلى الشمال. وفي الأخيرة، تمّ تسجيل درجة حرارة تزيد قليلاً عن 18 درجة مئوية الاثنين، وهي أعلى درجة حرارة لشهر فبراير.

كذلك، شهدت تكساس درجات حرارة غير عادية. ففي دالاس، بلغت درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية الاثنين، فيما يعدّ رقماً قياسياً في 26 فبراير. وحذّرت خدمات الأرصاد الجوية المحلية من خطر اندلاع حرائق.

وفي شرق كندا، في كيبيك وأونتاريو، تم أيضاً تسجيل درجات حرارة قياسية الثلاثاء.

وكان شهر يناير الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، وفقاً للوكالات المرجعية الأمريكية NOAA ومرصد كوبيرنيكوس الأوروبي.


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