مفاجأة مدوية .. محمد صلاح يوقع عقود انضمامه للدوري السعودي

أكد أحمد حسام ميدو لاعب المنتخب المصري السابق انتقال مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وكتب ميدو على حسابه في منصة إكس توتير سابقا " محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود".

غير أن تقارير صحفية سعودية نفت كلام أحمد حسام مؤكدة تمسك إدارة ليفربول بخدمات نجمها الأول في الوقت الحالي، بل تسعى أيضا إلى تمديد عقده لموسمين إضافيين.

وكان النجم المصري الكبير قريباً من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن

ليفربول تمسك بالفرعون الصغير رغم العرض الخيالي الذي بلغ 217 مليون جنيه إسترليني.

وربطت تقارير إخبارية بين كابتن الفراعنة وبين زعيم آسيا الهلال السعودي خاصة بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار رغم ارتباط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2025.

ويتصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، بالتساوي مع أولي واتكينز، بواقع 24 هدفًا حيث سجل صلاح 15 هدفًا مع صناعة 9 أهداف، فيما سجل واتكينز 14 هدفًا وصنع 10، وجاء هالاند في المركز الثالث بواقع 22 هدفًا حيث سجل 17 هدفا وصنع 5.

وشارك صلاح هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.





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