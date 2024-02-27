وسط أوضاع كارثية وشبح مجاعة .. النازحون في رفح يأملون نهاية الحرب وليس هدنة

أكد فلسطينيون شردتهم الحرب ويخشون هجوما إسرائيليا على رفح، آخر ملاذ آمن نسبيا في قطاع غزة، إنهم يتوقون بشدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بسبب الأوضاع الكارثية التي تحيط بهم وشبح المجاعة الذي يلوح في الأفق.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إن من المحتمل الاتفاق على هدنة مؤقتة قريبا.

وقد يتمخض اتفاق يُقترح تطبيقه مع بداية شهر رمضان في أوائل مارس عن وقف للقتال للمرة الأولى منذ هدنة قصيرة في نوفمبر وعن تخفيف لحدة الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة.

ويناقش مفاوضون مقترحا وردت أنباء بشأنه عن هدنة مدتها ستة أسابيع لكن حركة (حماس) قالت إن خلافات كبيرة ما زالت تعترض سبيل المقترح وإنها ما زالت تطالب بوقف دائم للقتال.

وقالت رحاب رضوان، وهي امرأة هجرت منزلها في خان يونس واستقرت في خيمة على جانب طريق "إحنا نتأمل أن يكون وقف إطلاق نار دائم شامل، ما بدناش (لا نريد أن) نرجع تاني للحرب لأن الحرب الأولى دمرتنا، دمرت بيوتنا. الآن لنا ها الحين تلات شهور نازحين يعني تعبنا إحنا من الهجرة، هادي (هذه) هجرة وقاعدين في نايلون، إحنا قاعدين تصور (لك أن تتخيل) فيش (لا يوجد) أكل، فيش شرب، فيش أدنى مقومات الحياة. إحنا نأمل أن وقف إطلاق النار دائم ونرجع إلى أماكننا. صح فيش بيوت لكن نرجع في أماكننا، بدناش إحنا نضل مهجرين. هذا أملنا بس".

وبعد ما يقرب من خمسة أشهر من الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية، فر نحو 85 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وتضررت معظم المنازل أو دمرها القصف. وتقول وكالات إغاثة إن المجاعة تلوح في الأفق والأمراض تنتشر في رفح.

وبدأت الحرب بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل نحو 30 ألف فلسطيني.

* هدنة دائمة أم مؤقتة

قال فرج بكرون الذي كان يسير بصحبة طفل صغير في شوارع رفح المزدحمة التي تقول إسرائيل إنها تخطط لمهاجمتها، إن شروط الهدنة المقترحة غير منطقية.

وبالإضافة إلى وقف القتال لمدة أسابيع فقط، ليس هناك ما يشير إلى أن إسرائيل ستسمح للأشخاص الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى منازلهم في الشمال، خاصة إذا كانوا رجالا في سن الخدمة العسكرية.

وقال بكرون "إذا الهدنة صارت زي اللي فاتت وتبدأ الحرب مرة أخرى بدناش إياها (لا نريدها). وإذا مقدرناش نروح على الشمال بيلزمش الهدنة (لا نحتاجها) خلينا أما تخلص الحرب بالمرة. بدنا وقف إطلاق نار شامل، بدناش هدنة وتبدأ الحرب من أول وجديد هذا كله ما بيلزمش... ما بنقدرش (لا نستطيع) نسيب (ترك) أولادنا ونروح نرجع وما نقدرش نروحهم (نرسل بهم إلى منازلنا)".

لكن كثيرين من سكان غزة يرحبون بأي وقف للقتال حتى لو لم يرق إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال رشاد ضاهر "بالنسبة للهدنة المؤقتة، هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتم. لكن هناك تخوف منها. ممكن إسرائيل في أي وقت، مفيش ضمانات، لأن في أي وقت ممكن تغتال أي حد تاني. إحنا بدنا هدنة كاملة اللي هي نعيش فيها مش بدنا أن كل يوم نعمل هدنة. إحنا بدنا هدنة اللي هي على مدى الأعوام، على مدار عشر سنين عشرين سنة أما فيه مخاوف منها اللي هي الهدنة المؤقتة ويمكن كمان ما تنجحش (لا تنجح) لأن نتانياهو متنح (مصر بشدة) على حاجات مش من صالحه".

وقال أحمد الفار الذي يعيش في رفح بعد فراره من منزله في مدينة غزة في الشمال، حيث تركز الهجوم الإسرائيلي في بداية الحرب، إنه يأمل في التوصل إلى هدنة "أنا باتمنى من الله سبحانه وتعالي أن يتم الالتزام بالهدنة حتى يلتقط الشعب أنفاسه، ويلم جراحه ويتحل (ينجو) من الخسائر البشرية اليومية اللي الشعب تكبدها يوميا، من 150 إلى 200 شهيد، هذ خسارة شعبية فادحة وخسارة لأبنائنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا".









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