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سرقة مخطوط أغنية هوتيل كاليفورنيا أمام القضاء

2/27/2024 7:18:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ القضاء في ولاية نيويورك الأميركية مؤخرا النظر في قضية معقدة تتعلق بإمكان أن تكون مخطوطات «هوتيل كاليفورنيا» Hotel California، إحدى أشهر أغاني الروك في العالم، سرقت قبل نحو نصف قرن، وكان البارز في الجلسة التي عقدت أمس الاول الشهادة التي أدلى بها دون هينلي، قائد فرقة «إيغلز» التي اشتهرت بهذه الأغنية.
وقال مغني الفرقة وعازف الدرامز فيها، وهو الوحيد الذي لا يزال ناشطا من أعضائها المؤسسين ويشارك راهنا في جولتها الوداعية، إن الأوراق التي كتبت عليها خربشات وتشكل جزءا من دفاتر كبيرة هي «نتاج عمل» الفرقة، و«الأشياء الغبية» التي كانت تكتبها قبل الوصول إلى العمل النهائي.
وأضاف الموسيقي، البالغ 76 عاما، أمام القاضي الذي يرأس المحاكمة في محكمة مانهاتن «لم يكن يفترض أن يراها أحد».
وجلس قبالته في قفص الاتهام ثلاثة أشخاص ستينيين يدورون في فلك أوساط هواة الجمع، وهم: الأمين السابق لمتحف قاعة مشاهير الروك آند رول في كليفلاند كريغ إنسياردي، وتاجرا الكتب النادرة غلين هورويتز وإدوارد كوسينسكي.
وقال المدعي العام ألفين براغ، خلال توجيه التهم إلى الثلاثة، إنهم «رغم علمهم أن الوثائق مسروقة»، حاولوا بيع المخطوطات، «وتلفيق شهادات منشأ مزورة، وكذبوا على دور المزادات والمشترين المحتملين وقوات الأمن».
ودفع المتهمون الثلاثة ببراءتهم، قائلين إنهم حصلوا بشكل قانوني على الصفحات موضوع النزاع.

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