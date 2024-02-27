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دور الأزياء الفرنسية تحتفي بـأولمبياد باريس

2/27/2024 7:18:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقام في 23 يونيو المقبل في باريس عرض أزياء جماعي مشترك نادر لتشكيلات عدد من أبرز المصممين الفرنسيين، سيكون «بمنزلة احتفال افتتاح» لدورة الألعاب الأولمبية قبل شهر من بدئها، بحسب الجهة المنظمة وهي مجلة «فوغ إنترناشيونال». وقالت رئيسة تحرير «فوغ» آنا وينتور لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في باريس إن الحدث «يقام في الهواء الطلق، في ساحة فاندوم، وسيكون مزيجا من عروض الأزياء والأنشطة الترفيهية والأدائية وبعض المفاجآت».
وأضافت وينتور التي تعد من أبرز شخصيات قطاع الموضة عالميا ومن أكثرها نفوذا أنها تمكنت من التغلب على عقبات كبيرة مع الإدارات المختصة في العاصمة الفرنسية لإقامة الأمسية في هذه الساحة الباريسية الرمزية. ولم يكن اختيار التاريخ عشوائيا، إذ ان 23 يونيو يصادف اليوم الأولمبي العالمي. ووصفت وينتور هذا العرض بأنه بمنزلة تكريم لـ «مائة عام من الموضة الفرنسية»، منذ دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس عام 1924.
وسيقرن العرض كل عقد من تطور الموضة الفرنسية برياضة أولمبية، من ألعاب القوى إلى رقص البريك، مرورا بالمبارزة (أو الشيش) والتايكوندو. وسيشارك عدد من المصممين البارزين بتشكيلاتهم في هذا العرض الجماعي النادر جدا، من بينهم الفرنسي جاكموس، والمدير الفني لدار «بالمان» أوليفييه روستان، والمدير الفني لدار «لوي فويتون» فاريل ويليامز، الذين حضروا جميعا المؤتمر الصحافي الذي عقد لإطلاق هذا الحدث.

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