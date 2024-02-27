سقوط متعاط بـ شبو وحبوب

(MENAFN
- Al-Anbaa) منصور السلطان
أحالت دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر أمس شخصا في العقد الثاني من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه على طريق السالمي يتعاطى وبحوزته كيس شبو وحبوب مخدرة.
وفي التفاصيل فإنه خلال قيام رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء نقطة تفتيش فجر أمس على طريق السالمي السريع تصادف مرور سيارة «دفع رباعي» يقودها شخص بانت عليه علامات التعاطي، وبعد الاستعلام عنه اتضح انه في العقد الثاني من عمره، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس به مادة الشبو المخدرة وحبوب مخدرة، بالإضافة إلى أدوات تعاط.
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