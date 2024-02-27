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سقوط متعاط بـ شبو وحبوب

2/27/2024 7:18:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أحالت دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر أمس شخصا في العقد الثاني من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه على طريق السالمي يتعاطى وبحوزته كيس شبو وحبوب مخدرة.
وفي التفاصيل فإنه خلال قيام رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء نقطة تفتيش فجر أمس على طريق السالمي السريع تصادف مرور سيارة «دفع رباعي» يقودها شخص بانت عليه علامات التعاطي، وبعد الاستعلام عنه اتضح انه في العقد الثاني من عمره، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس به مادة الشبو المخدرة وحبوب مخدرة، بالإضافة إلى أدوات تعاط.

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