Wednesday, 28 February 2024 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرقاوي من كثر حبي لك تتناول تحول قصص الحب إلى عداء!

2/27/2024 7:18:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
المقدمات الغنائية للمسلسلات لها دور مؤثر لا يقل أهمية عن أي جانب من جوانب العمل التلفزيوني، وهي تعمل على جذب المشاهد وشد انتباهه للأعمال الدرامية، مما يجعله ينتظرها يوميا، وبالتالي فلابد أن تكون كلمات وألحان هذه المقدمات من خلال عمل متناغم ومنسجم مع خصوصية المسلسل، وهذا الذي حرص عليه الفنان والمنتج الكبير عندما أسند مهمة عمل المقدمة الغنائية لمسلسله الجديد «من كثر حبي لك» لاثنين من كبار الكلمة والنغم في الكويت والعالم العربي وهما الشاعر أحمد الشرقاوي والملحن عبدالله القعود، بالإضافة للمطربة العراقية أصيل هميم، ومن توزيع المتميز دائما ربيع الصيداوي.
وعن هذه التجربة، تحدث الشاعر الغنائي الكبير أحمد الشرقاوي قائلا: عندما حدثني المنتج والأخ العزيز باسم عبدالأمير عن أحداث وقصة المسلسل والقضايا التي يتناولها، كتبت كلمات تعبر عن أحوال الزمن الحالي وتغير الناس من حال إلى حال، وكيف تتحول قصص حب البعض إلى عداء.
وأضاف: ركزت على هذه النقطة تحديدا لأنها أساس المسلسل الذي يتناول كل شيء وضده، وتابع: باختصار العمل صورة من المجتمع الكبير الذي نعيش فيه، وخرجنا منه إلى أحوال الناس بشكل عام في هذه الدنيا. وأشاد الشرقاوي بصديقه الملحن الكبير عبدالله القعود والموزع الجميل ربيع الصيداوي، بالإضافة إلى النجمة صاحبة الصوت الرائع أصيل هميم لأنهم قدموا كلماته بشكل مميز جدا، متمنيا ان تحوز الأغنية والمسلسل إعجاب المشاهدين خلال الشهر الكريم.
الجدير بالذكر ان مسلسل «من كثر حبي لك» من تأليف نور البدري وإخراج حسين الحليبي ومن بطولة النجم الكبير إبراهيم الحربي وباسم عبدالأمير وحمد العماني ونور الشيخ وخالد الشاعر وفاطمة الطباخ وشوق الهادي وفاطمة الطباخ وأحمد النجار، ويعرض خلال شهر رمضان المقبل على محطة mbc وعدد من المحطات الأخرى.

MENAFN27022024000130011022ID1107908179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث