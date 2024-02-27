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17 5 مليار دولار عقودا نفطية بحرية أرسيت بالشرق الأوسط في 2023

2/27/2024 7:18:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت مجلة ميد أن يستمر الزخم الاستثماري في مشاريع النفط والغاز البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، بعد أن سجل أرقاما قياسية من الإنفاق عليها عام 2023، وبلغ أعلى مستوى له منذ 10 سنوات. وقالت المجلة ان دول المنطقة المنتجة للنفط والغاز، بشكل جماعي أرست عقودا بقيمة 17.5 مليار دولار، مما جعل العام الماضي أيضا أحد أفضل الأعوام من حيث الإنفاق الرأسمالي على مشاريع النفط والغاز البحرية على الإطلاق. ومن حيث المشروعات البحرية المخطط لها في المنطقة، تصدرت الكويت قائمة اكبر 5 مشروعات للتطوير البحري بمشروع تطوير حقل غاز الدرة الذي تشرف عليه شركة الخفجي للعمليات المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية والمقدرة تكلفته بنحو 5 مليارات دولار. وقالت المجلة ان المشروع هو الآن في مرحلة إعداد التصميمات الهندسية الأولية ومن المتوقع ترسية العقد في عام 2025، بينما يتوقع إنجازه في عام 2027.
أما المشروعات الـ 4 التالية فيعود أولها لشركة قطر للطاقة بكلفة 4 مليارات دولار، ثم مشروعان لشركة ادنوك الإماراتية بتكلفة 2 مليار دولار لكل منهما، فيما حل مشروع لشركة أرامكو السعودية في المركز الخامس بكلفة 1.8 مليارات دولار. ومع ان هذه المشاريع في مراحل مختلفة، فإنه من المتوقع ترسية عقودها في عام 2024 بينما يتوقع إنجازها في 2027.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد عزت المجلة هذا التسهيل في الإنفاق القوي إلى بيئة أسعار النفط الثابتة، حيث بلغ متوسط خام برنت نحو 82 دولارا للبرميل، ومن خلال سعي الشركات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحتملة لإنتاج النفط والغاز التي حددتها حكوماتها.
فقد برزت شركة أدنوك الإماراتية كأكبر منفق على المشاريع البحرية في المنطقة العام الماضي، اذ منحت عقودا تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار في مشروع لتطوير الغاز الحامض.
وتعتبر شركة أرامكو ثاني اكبر مستثمر في المشروعات الرأسمالية البحرية في عام 2023، حيث أرست عقودا بقيمة 5.5 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يحافظ منتجو النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى عال من الإنفاق على المشاريع البحرية في عام 2024، ومن المرجح أن تقود أرامكو هذه الحزمة.
وتهدف أرامكو إلى الحفاظ على الإنتاج وزيادته تدريجيا من الحقول النفطية التي اصبح بعضها ناضجا، ومن أجل القيام بذلك، يجب على الشركة الاستمرار في الاستثمار في تطوير وتعديل البنية التحتية الحالية في هذه الحقول مع إقامة بنى تحتية جديدة.
وعلى صعيد منفصل، ففي المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت والبالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا، أقيم المشروع المشترك بين أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية، وتحقق الشركتان تقدما في خططهما لتطوير الغاز من حقل الدرة البحري، واختيرت شركة تكنيب الفرنسية لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميمات الأولية في المشروع لتطوير الحقل.
ويتوقع الجانبان إنتاج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل الدرة، وقد اتفقا على تقاسم الإنتاج بالتساوي. وإذا تمكنت المملكة العربية السعودية والكويت من حل خلافاتهما مع إيران بشأن تطوير أصول الحقل، فقد يتمكن الجانبان السعودي والكويتي بحلول نهاية هذا العام من ترسية عقود المشروع المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC بقيمة تقدر بنحو 5 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز المذكور.

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