Wednesday, 28 February 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض إصابات العيون بنسبة 95 8% خلال الأعياد الوطنية

2/27/2024 7:18:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت وزارة الصحة انخفاض نسبة إصابات العين التي استقبلتها أقسام العيون في مستشفيات الوزارة خلال عطلة الأعياد الوطنية بنسبة 95.8% مقارنة باحتفالات السنة الماضية.
وأوضح رئيس مجلس أقسام العيون في الوزارة د.أحمد الفودري، في تصريح صحافي، أن أقسام العيون استقبلت 14 حالة إصابة فقط في جميع محافظات البلاد، بينما كانت قد استقبلت 331 حالة خلال الأعياد الوطنية من العام الماضي 2023. وبين الفودري أن حالات الإصابة المحدودة التي تعاملت معها أقسام العيون هذا العام توزعت بواقع حالة واحدة فقط في مركز البحر للعيون، و5 حالات في مستشفى العدان، و7 حالات في مستشفى الجهراء، وحالة واحدة في مستشفى الفروانية، فيما لم يستقبل قسم العيون في مستشفى جابر أو في مركز الشامية الصحي أي حالات.
وثمن الجهود التي تبذلها جهات الدولة المعنية في تأمـــــين الاحتفالات وخروجهـا بالصورة الحضارية المشرفة وخلوها من العديد المظاهر السلبية التي قد تضر بالصحة، مشيدا بمستوى وعي الشعب الكويتي والتزامه بالقرارات والأطر القانونية التي انعكست نتائجها الإيجابية في معدل الانخفاض الكبير في إصابات العين.
وأعرب عن شكره لكل الكوادر الطبية بمختلف أقسام العيون والتي كانت على أتم الاستعداد طيلة فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية تحسبا لأي طارئ.

MENAFN27022024000130011022ID1107908172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث