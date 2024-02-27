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م سميرة الكندري لـ الأنباء جناح الكويت الأكثر فعاليات بـ اكسبو قطر 2023

2/27/2024 7:18:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان - الدوحة
توجهت المفوض العام لجناح دولة الكويت في «اكسبو الدوحة» مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري بالشكر إلى دولة قطر على التسهيلات التي قدمتها لجناح دولة الكويت، وعلى حسن الترتيب والتنظيم.
وأشارت م.الكندري إلى أن جناح دولة الكويت أكثر جناح نظم أنشطة وفعاليات من ورش ومحاضرات وندوات، إلى جانب الاهتمام بنشر الوعي البيئي عبر تنظيم زيارات للمدارس إلى جناح الكويت بهدف نشر الوعي عبر الاطلاع على تجربة الكويت في هذا المجال.
ولفتت م.الكندري إلى قيام الجناح الكويتي بعرض تجربة الكويت في المشاريع البيئية، موضحة ان تصميم الأجنحة جاء بعمل كويتي بالكامل، حيث الأبراج التي تعكس أحد رموز الدولة والحديقة والمحمية المصغرة تعكس محمية الأحمدي إلى جانب عرض تنوع الأحياء.
وعن احتفالات اليوم الثاني قالت م.الكندري: هناك العديد من الأنشطة التي تبدأ في العاشرة صباحا وتستمر إلى العاشرة مساء منها تراثية (بيت السدو) وجلسة عربية (الخطاط)، كما أن شركة KDD لديها ركن خاص، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة للأطفال منها الرسم على الوجه، والرسم على الخزف، وتوزيع هدايا للزوار.
وختمت بالشكر لإكسبو قطر، والى الفريق العامل في جناح الكويت على جهودهم وعملهم المميز.
فريق العمل: فرحتنا فرحتان.. الأعياد وإنجاز البستنة
الدوحة - بشرى شعبان
خلية من النحل لا تهدأ بكل ما للكلمة من معنى.. هكذا حال موظفي فريق إكسبو قطر 2023 «البستنة» من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للبيئة.. يتنقلون بين اقسام جناح الكويت بكل رحابة صدر يساعدون الصحافيين والزوار ويشرفون على كل صغيرة وكبيرة لإخراج احتفال جناح الكويت بالأعياد الوطنية في صورة تعكس جمال وفرحة الكويت بأعيادها، وكلمتهم جميعا فرحتان: فرحة الاعياد الوطنية وفرحة ابراز وجه الكويت الجميل وانجازاتها في مجال البستنة المستدامة، مؤكدين روح الأخوة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي حيث المشاركة والفرحة الخليجية المتميزة باحتفال الكويت بأعيادها الوطنية.
هذا ما أكده سعود الخنة من الفريق العامل في جناح الكويت، مشيرا إلى المشاركة الخليجية والعربية والعالمية في جميع انشطة الاحتفال بالاعياد الوطنية على مدار يومين من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء في الانشطة كافة.
بدورها، قالت شروق العبدالله من الفريق العامل في إكسبو الدوحة للبستنة 2023: فرحتنا اليوم فرحتان، فرحة المشاركة بإنجازات الكويت في إكسبو البستنة وفرحة بمشاركتنا مع الاخوة في دولة قطر ومن جميع الدول الخليجية والعربية والدولية، وأتوجه بالشكر إلى دولة قطر. وأضافت: نحن لسنا ضيوفا نحن في ديرتنا ومع اخواننا لهم كل التقدير.
وأشارت إلى تفاعل كبير من الجمهور مع انشطة وفعاليات جناح الكويت ونحن سعداء بنشر الوعي البيئي وانجازات الكويت لاسيما فيما يتعلق باستدامة البستنة الموجودة في الكويت وتعريف جميع رواد اكسبو بجهود الكويت، لافتة إلى انه بمناسبة الاعياد الوطنية تم ابراز العديد من الانجازات الكويتية في مجال الاستدامة وحماية الحياة الصحراوية عبر المحميات الطبيعية.
وكشفت سعاد تقي عضو فريق العمل عن ان الاحتفال بالاعياد الوطنية في دولة شقيقة له اثر ايجابي في نفوسنا كفريق عامل لما لمسناه من محبة وتقدير واحترام من قبل جميع المشاركين في اكسبو وحرصنا كفريق على ابراز انجازات الكويت في مختلف المجالات خلال الاعياد الوطنية عبر مشاركة جهات كويتية متنوعة بالأنشطة.
اما دلال الفضالة فأكدت حرص فريق العمل على ابراز دور الكويت في حماية والمحافظة عليها وهذا صلب عملنا في هيئة البيئة لاسيما ان موضوع اكسبو قطر هو من اساس عملنا وبفضل جهود وإشراف المدير العام للبيئة المفوض عن جناح الكويت م.سميرة الكندري عملنا طوال الشهور على ابراز دور الكويت من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والندوات التوعوية وشرح مفصل عن المحميات الموجودة في الكويت لطلبة المدارس وجميع زوار الجناح الكويتي، وتوجهت بالشكر الى كل من شارك الكويت فرحتها بالأعياد.
في اليوم الثاني للاحتفال بالأعياد الوطنية جالت في أقسام التراث والخط العربي ومعرض الصور والطيور
«الأنباء» في جناح الكويت.. إشادات ومشاركات متنوعة
هذا، وتنقلت «الأنباء» في اليوم الثاني للاحتفال بالأعياد الوطنية في جناح دولة الكويت «اكسبو قطر 2023» في اقسام المعرض من التراث إلى الخط العربي والفرقة الشعبية بالاضافة إلى معرض صور الطيور والبستنة. وكانت البداية مع مؤسس فريق الأيادي الخضراء البيئي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية د.سامية السعيدان التي استهلت كلامها بالإشارة الى ان المشاركة في جناح الكويت في اكسبو قطر 2023 تأتي ضمن التعاون بين الفرق التطوعية المعتمدة والجهات الحكومية والذي صدر فيه مرسوم أميري للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه. وأوضحت ان فريق الايادي الخضراء البيئي معتمد ويعمل باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الشباب ومعتمد من هيئة البيئة وهيئة الزراعة. وأضافت ان المشاركة تأتي ايضا ضمن رسالة الفريق وتحقيق اهدافه بالوصول إلى مناطق صحية صديقة للبيئة والتنمية المستدامة وإعداد المتطوع البيئي المحترف لتحقيق اهداف التنمية المستدامة كويت 2035 والعالمية 2030.
وعن الانشطة خلال احتفالية الأعياد الوطنية قالت أولا لإبراز اهمية وجود فرق تطوعية بيئية تخدم البيئة واعادة التدوير بالاضافة إلى التركيز على اهمية النباتات الفطرية لصحراء الكويت، مبينة ان الكل يعلم ان زهرة العرفج هي الزهرة الوطنية للكويت و نقوم خلال المهرجان بتوزيع بذور العرفج. بالاضافة إلى ركن للرسم التعبيري حول زهرة العرفج وتقديم معلومات عنها بطرق مبتكرة ومحببة للصغار والكبار إلى جانب ورش اعادة تدوير وتوزيع أشياء وطنية بمناسبة الاعياد الوطنية وفرحتنا كبيرة برفع علم الكويت وابراز الوجه المشرق لدعم الجهات الحكومية للفرق التطوعية.
المحطة الثانية كانت مع ايمان الكندري من جمعية السدو التي قالت: إن المشاركة تأتي لتعريف الزوار بأهمية العمل الحرفي اليدوي لجميع الزوار من مختلف الشعوب على عمل اجدادنا وآبائنا وأهمية الحفاظ عليه وان يستمر مع الاجيال القادمة، مؤكدة ان هناك اقبالا كبيرا على معروضات جمعية السدو الحرفية وبالأخص من فئة الشباب والكل يسأل ويستفسر عن العمل وكيفية تسويقه ومدى اقبال الاجيال على اقتنائه. كما التقينا الخطاط حمادة عبدالرحمن الذي اعرب عن سعادته بمشاركة الكويت افراحها في الاعياد الوطنية، وقال: نحن سعداء معهم ونتمنى من الله ان يحفظ الكويت واهلها ويديم عليهم الفرح والأمن والأمان. وأوضح انه يقوم بخط اللوحات بالخط العربي واسماء الزوار او عبارات من وحي المناسبة وكل شخص وفق ما يريد ومعظم الزوار طلبوا خط عبارات محبة للكويت وطن الإنسانية. وقد أجمع عدد من الزوار الذين التقيناهم على جمال ما شاهدوه من اعمال فنية وإبداعات متميزة وأشادوا بالأجواء الاحتفالية الجميلة التي تبرز دور الكويت وتفاعل الجمهور معها. وتمنى ان تتكرر مثل هذه الاحتفاليات الجميلة التي تعيد إلى الاذهان الزمن الجميل لاسيما مع الفرق الشعبية الفنية التي استمرت بالتواجد والمشاركة على مدى يومين.

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