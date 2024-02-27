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وزير التربية يطلب قرارات تشكيل فرق العمل واللجان لمراجعتها

2/27/2024 7:18:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
وجّه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني بتزويد مكتبه بصورة من قرارات فرق العمل واللجان الدائمة والمؤقتة بجميع قطاعات الوزارة.
وقال العدواني، في كتاب وجهه الى وكيل التربية: يرجى التكرم بتزويد إدارة التفتيش والتدقيق بصورة عن مشروع قرارات فرق العمل واللجان الدائمة والمؤقتة المزمع تشكيلها بجميع قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها والمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة لمراجعتها قبل اعتمادها وإصدارها.

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