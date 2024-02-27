وزير التربية يطلب قرارات تشكيل فرق العمل واللجان لمراجعتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
وجّه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني بتزويد مكتبه بصورة من قرارات فرق العمل واللجان الدائمة والمؤقتة بجميع قطاعات الوزارة.
وقال العدواني، في كتاب وجهه الى وكيل التربية: يرجى التكرم بتزويد إدارة التفتيش والتدقيق بصورة عن مشروع قرارات فرق العمل واللجان الدائمة والمؤقتة المزمع تشكيلها بجميع قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها والمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة لمراجعتها قبل اعتمادها وإصدارها.
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