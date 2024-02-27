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ديوان الخدمة المدنية ترشيح 457 مواطنا ومواطنة للتوظيف

2/27/2024 7:18:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس الثلاثاء، عن ترشيح 457 مواطنا ومواطنة للتوظيف في الجهات الحكومية من المسجلين لدى الديوان، مبينا أنه مستمر في تلقي خطة الجهات الحكومية لاسيما احتياجاتها من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين. ودعا الديوان المرشحين إلى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعته. هذا، وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن الدفعة تضم الباحثين عن عمل من المسجلين في الفترات السابقة، إضافة إلى المسجلين في الفترة الأخيرة. وأضافت: سيتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي حسب طلبات هذه الجهات «الجماعية» وبالعدد من كل تخصص ذكورا وإناثا، كاشفة عن وقف قبول طلبات احتياج فردي.
ولفتت المصادر إلى أن الدفعة تضم الحاصلين على مؤهلات جامعية أو الدبلوم، ويشمل الترشيح غير المتخصصين (الحاصلين على الثانوية العامة فأقل من دون تدريب).

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