فهد العثمان اقتصاد خلق الثروة هو الحل ويجب إعادة هندسة منظومة العمل



فرض الضرائب يجعل الدولة شريكة في النجاح ويصبّ في مصلحة الجميع الاعتقاد بأن تردّي التعليم هو السبب في تدني المجتمع «تبسيط مخلّ للأمور»



دعا رئيس مجلس الأمناء في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM فهد العثمان إلى إعادة هندسة الاقتصاد من جذوره، وأيضا هندسة منظومة العمل بشكل تام، مؤكدا ان اقتصاد خلق الثروة هو الحل لمختلف المشكلات، مشيرا إلى ان فرض الضرائب يجعل الدولة شريكة في النجاح.

وقال العثمان في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعة ان الاعتقاد بأن تردي التعليم هو السبب في تدني المجتمع «تبسيط مخل»، مبينا ان الجميع يشتكي من أداء مؤسسات الدولة كالشوارع والخدمات الصحية والإسكان وهناك الكثيرون يتحدثون عن تردي التعليم معتقدين أن التراجع الموجود حاليا في المجتمع سببه تدني التعليم، لافتا إلى ان الصورة الذهنية المنتشرة أنه إذا كلف وزير قوي ونظيف لإدارة الوزارة وإصلاح التعليم، فكل مشاكل الدولة والمجتمع ستحل، فهذا تبسيط مخل والأمور ليست بهذه البساطة.

وأضاف العثمان: يوجد لدينا الآلاف من الخريجين سنويا من جامعات جيدة في أميركا وأوروبا، والمئات يتخرجون في جامعات مثل جامعة هارفارد وييل وبرينستون وغيرها، وهذا دليل على أن التعليم الأساسي قد لا يكون بهذا السوء، لأن ما هو واضح أن تعليمهم ساهم في تأسيسهم وجعلهم يستمرون ويتخرجون في الجامعات العالمية وهنا لا بد من التوقف قليلا، حيث يأتي هؤلاء الخريجون من جامعات عالمية، ولا توجد رداءة تعليم، فأين هم؟ بمعنى، أننا لا نرى نفس العدد من هذه الكفاءات والمتميزين في مختلف أوجه المجتمع، وبالتالي المشكلة لا تكمن في مستوى التعليم إنما في مكان آخر.

التدريس والتعليم

وشدد على ضرورة التمييز بين التدريس والتعليم، قائلا ان التدريس هو الذي يحصل في المدارس والجامعات ويشمل القاعات الدراسية والحضور والكتب والامتحانات حتى يتم تحصيل الشهادة وهو جيد ومهم إلا أنه ليس تعليما، مؤكدا ان «التعليم أكبر وأشمل ويتواجد في المجتمع والمعمل والمصنع والمتجر والسوق والمسجد والأسرة، وهو أمر شامل أما التدريس فجزء منه فقط».

المعلومة والمعرفة

وميز بين المعلومات والمعرفة، مشيرا إلى أن هناك باحثا وكاتبا أميركيا يسمى كيث دبلن Keith Devlin، كتب كتابا قيما جدا في هذا المجال يوضح الفرق بين المعلومات والمعرفة، ويقول بإحدى التعريفات البسيطة، إن كنت تملك المعلومات، وتستطيع استخدامها وتطبيقها في الواقع وإحراز نتائج مفيدة وبناءة فأنت تملك المعرفة، مضيفا: أما إن كنت تملك المعلومات، وليس باستطاعتك تطبيقها أو لا تملك الفرصة لتطبيقها فأنت تملك المعلومات، ولا تملك المعرفة، ونرى أن المعرفة والتعليم مرتبطان ارتباطا وثيقا في عمليات التطبيق والتنفيذ والإنتاج وتحقيق النتائج.

منظومة العمل والمعرفة

وتابع: «نرى أن هناك علاقة وثيقة بين منظومة العمل واكتساب المعرفة والتعليم ونعلم أن ما يقارب 90% وأكثر من قوة العمل الوطنية الكويتية تعمل في القطاع الحكومي، والقطاع الحكومي أغلبه وليس كله أداؤه غير جيد، والفاعلية والإنتاجية متدنية».

وأشار إلى أن القطاع الحكومي يعاني من مشاكل كثيرة بسبب سوء الأداء وذلك يعود لسببين وكل الأمور الأخرى تأتي نتيجة لهما، الأول «بنيوي» بمعنى أن هيكل وزارات الدولة ومؤسساتها التي تأسست في بداية الكويت الحديثة خلال الستينيات أو ما قبل هذه الفترة، لم يتغير حتى يومنا هذا، وقد يكون شهد بعض التعديلات، لكنه بقي كما هو، فعلى سبيل المثال، تخيل أنك تبني بيتا من ثلاثة أدوار، ثم تقرر زيادة عدد الأدوار لتصبح 20 هنا توجد إشكالية بنيوية هيكلية، مبينا انه عندما تأسست الوزارات في الكويت الحديثة، كانت الدولة في بداياتها، وبالتالي كانت طبيعة تأسيس الوزارات والهيئات مناسبة وحققت نجاحا كبيرا بحيث نقلت الكويت إلى مستوى متقدم جدا ولكن اليوم، بعد كل التغييرات التي حدثت ومع السنين الطويلة لم يعد هذا الهيكل مناسبا، والعمر الافتراضي لهيكلية هذه المؤسسات انتهى منذ زمن، وبالتالي تنتج عنه كل هذه المشاكل.

اقتصاد ريعي لا إنتاجي

وزاد: السبب الثاني لتدني الأداء الحكومي، هو أن هذا الهيكل غير المناسب يعيش في حضن اقتصاد ريعي لا إنتاجي أو «اقتصاد توزيع الثروة»، وهذا الاقتصاد كان جيدا في وقته حيث ساعد الكويتيين وعوضهم عن أيام الفقر والأيام الصعبة وخلق الكويت الحديثة، مشددا على ان قيما مثل الكفاءة والموضوعية والتميز لا يمكنها أن تنمو في ظل اقتصاد ريعي لا يتعامل مع الإنتاجية والأمور المتعلقة بها، وبالتالي نرى أن هذا الاقتصاد هو البيئة الحاضنة لاكتساب المعرفة والتعليم، لذا فحين يتخرج الطلبة ويذهبون للعمل في هذه المؤسسات لا يمكنهم اكتساب التراكم المعرفي، فالنتيجة أعداد كبيرة من الأشخاص يحصلون على وظيفة ولكن لا يعملون، أو أشخاص يعملون ولكن ليس بطرق سليمة.

إعادة هندسة منظومة العمل

وأكد ان الناس تتعلم الخطأ وتكتسب عادات سيئة، وهذا مربط الفرس، وهذه البيئة لا تسمح للمعرفة الحميدة بأن تتبلور، بل تساعد على خلق معرفة وتراكم معرفي مشوهين، لافتا إلى ان حربنا الحقيقية ليست في المدارس، وإن كان هناك الكثير من الإصلاح الذي يجب تحقيقه في المدارس، وإنما حربنا الحقيقية هي في إعادة هندسة منظومة العمل، لأنه مهما درسنا وتعلمنا وحصلنا على شهادات، إذا لم نطبق جميع هذه الأمور ونمارسها وندخل في مخاض التطبيق والممارسة، فلن تزداد معرفتنا وبالتالي، يصبح هناك ضعف على مستوى المجتمع ومستوى الدولة والمؤسسات.

اقتصاد خلق الثروة

وشدد العثمان على أن منظومة العمل لن تتطور إلا في ظل اقتصاد إنتاجي يخلق الثروة لا يستنزفها، اقتصاد يأخذ الموارد البشرية والموارد الطبيعية وينتج عنه ثروة أخرى إضافية، هذا الاقتصاد هو فقط الذي من خلاله يمكن لمنظومة العمل أن تتطور، ولهذا فحربنا الحقيقية تكمن في إعادة هندسة الاقتصاد من جذوره وإلا لن نستطيع الخروج من هذه الدوامة والورطة الحضارية التي نعانى منها.

قطاع خاص نابض

وبين انه ليكون هذا الاقتصاد فعلا إنتاجيا فهو بحاجة إلى قطاع خاص نابض، مضيفا: أنا لا أتحدث عن القطاع الخاص الحالي، لأنه يعاني الكثير، فالصين، معقل الشيوعية والاشتراكية، تنبهت في وقت مبكر بأنه دون القطاع الخاص لن تستطيع أن تخلق تنمية اقتصادية. وبالتالي قد تصبح الدولة ضعيفة، والتجربة الصينية وكل هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا قطاع خاص نابض بالحياة ومنتج.

فرض الضرائب

واختتم كلمته قائلا: أولى خطوات بناء قطاع خاص بهذا الشكل هي فرض الضرائب على أرباح الشركات، فهناك البعض من أصحاب الأعمال وربما التجار يتحسسون من هذا الأمر، ولكن على العكس، فهذا الأمر يصب في مصلحتهم على الأمد الأطول، ولا بد من التضحيات، كما أن فرض الضرائب يجعل الدولة شريكا في النجاح، ودون ذلك، لا يمكن فعلا أن يوجد قطاع خاص نابض، فخلق الوظائف، وامتلاك الطاقات البشرية التي فعلا أمامها الفرص لتطبيق ما تعلمته، ويصبح هناك تنافس فالشخص صاحب الأداء الأفضل والأكثر إتقانا وموهبة هو الذي يجب أن يتقدم في المجتمع، والاقتصاد.

ودعا الله أن يحفظ ديرتنا في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.