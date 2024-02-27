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أسامة الشاهين يعلن عدم خوضه الانتخابات

2/27/2024 7:18:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن النائب السابق أسامة الشاهين عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الشاهين، في رسالة فيديو مصورة: ألتقي بكم للشكر والعرفان والاعتذار، والشكر هو لله سبحانه وتعالى، ثم لهذا الشعب الكويتي الأصيل، وأبدأ بوالدي، حفظهما الله، وأسرتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة وجيراني وأصدقائي وكوادر الحركة الدستورية وناخبي وناخبات الدائرة الأولى وعموم أهل ديرتنا الغالية، الذين أكرموني بعد الله بثقة كريمة ونجاح متكرر طوال 5 فصول تشريعية، تشرفت فيها بتمثيل الأمة والرقابة على الحكومة والتشريع لدولتنا الغالية الكويت. وأضاف: أشكر لكم جميعا، وأعجز عن التعبير عن امتناني وعرفاني لهذه الثقة الغالية الكريمة المتجددة.
وزاد بقوله: أما الاعتذار والإعلان فهو اعتذاري عن عدم خوض الانتخابات هذا العام، وأعتذر لكل من قد يزعجه أو يفاجئه هذا الإعلان، ولكن لدي من الالتزامات والارتباطات الشخصية والخاصة ما يمنعني من أداء الأمانة على الوجه الأمثل تجاه هذا الوطن، وآمل منكم التماس العذر وتفهم مثل هذه الظروف، وهو اعتذار مليء بالتفاؤل والأمل بتلبية شعبية كبيرة للدعوة الأميرية السامية لاختيار الأفضل والأصلح وهبة شعبية كبيرة للاستمرار بالخارطة التشريعية التي حظيت بما يشبه الإجماع داخل البرلمان، وبالخطوات الحكومية الإصلاحية التي نشهدها، وبإذن الله تتتابع، وهو مشهد مليء بالأمل والتفاؤل ومشاعري مليئة بالشكر والعرفان لكم، وأقول «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا»، والشكر للجميع، وعلى الخير والمحبة والسلام نلتقي معكم.

  • ((حدس)): أسامة الشاهين اعتمد نهج العمل الجاد والعقلاني والتوافقي دون تفريط في مصالح الشعب

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