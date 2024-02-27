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تناقض تصريحات عن الهدنة في غزة وترقب لإعلانها قبل رمضان

2/27/2024 7:18:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اصطدمت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقف إطلاق النار بغزة، بحلول الأسبوع المقبل، بتشكيك حركة «حماس» وإسرائيل، في وقت أكدت قطر أنها تسعى للتوصل إلى هدنة، قبل بداية شهر رمضان، بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وسئل بايدن أثناء زيارة إلى نيويورك عن الموعد المحتمل لبدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، فأجاب بأن «مستشاري للأمن القومي يقول لي إننا قريبون، نحن قريبون، ولم ننته بعد. وآمل أنه بحلول الاثنين المقبل سيكون هناك وقف لإطلاق النار».
وقال بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.
وفي تصريحات لشبكة «إن.بي.سي»، قال بايدن إن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير «حماس».
وأضاف أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي وحركة «حماس» أثناء إطلاق سراح الرهائن. وقال «رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن».
من جانبها، ردت حركة «حماس» على تصريحات الرئيس الأميركي، حيث وصف قيادي في «حماس» تصريحات بايدن حول وقف القتال في غزة بأنها سابقة لأوانها ولا تتطابق مع الوضع على الأرض. وأضاف أنه لاتزال هناك فجوات كبيرة يتعين التعامل معها قبل وقف إطلاق النار.
كما ردت «حماس» على مسودة مقترح من فرنسا يسمح بوقف مبدئي 40 يوما في كل العمليات العسكرية.
وقالت إن «التسريبات حول مسودة اتفاق باريس مجرد حرب نفسية ولا تنازل عن مطالبنا». وأضافت أنها لن تتنازل عن وقف الحرب بشكل دائم، مؤكدة رفضها وقف الحرب لفترة مؤقتة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير مقرب من محادثات الهدنة المؤقتة في غزة إن حركة «حماس» تلقت المقترح. وأضاف المسؤول أن مقترح باريس يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا، وتوفير آلاف الخيام والكرفانات، كما يتيح إصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة.
وقال المسؤول إن مقترح باريس ينص على تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد، مشيرا إلى أن الاقتراح ينص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف المصدر أن «مقترح باريس» يسمح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن تفاؤل بايدن بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة لا أساس له.
ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية عن مصدر اسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ بتصريحات بايدن، فيما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر إسرائيلية قولها إنها لا تعرف ما أساس تفاؤل الرئيس الأميركي جو بايدن بقرب التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفي سياق متصل، أكدت دولة قطر أمس أنها تسعى للتوصل إلى هدنة في الحرب في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي يعقده أسبوعيا، «رمضان سيشكل نقطة خلاف، وسيكون نقطة مواجهة، وسندفع من أجل هدنة قبل بداية رمضان». وأضاف «نحن جميعا نسعى إلى تحقيق هذا الهدف، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا». وأكد أنه «حتى الآن ليس لدينا اتفاق نهائي بشأن أي من القضايا، وما زلنا نعمل على المفاوضات مع جميع الأطراف».
في غضون ذلك، أعلن الجيش الأردني ان ست طائرات عسكرية، بينها ثلاث أردنية والأخرى إماراتية ومصرية وفرنسية، قامت بإنزال مساعدات في غزة في عملية شارك فيها الملك عبدالله الثاني شخصيا.
وقال الجيش، في بيان، إن الطائرات وهي من نوع C130 أقلعت من عمان أمس لإنزال المساعدات الإنسانية «الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع، ضمن جهد دولي بمشاركة دول شقيقة وصديقة».
وأوضح أن «مشاركة الملك تأكيد على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة إلى أهالي غزة».
وأشار إلى أن الهدف هو إيصال المساعدات للسكان مباشرة بإسقاطها على الساحل، من دون أجهزة توجيه للمظلات، فيما تحلق الطائرات على ارتفاع منخفض.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن القوات الإسرائيلية تمنع «بشكل منهجي» الوصول إلى سكان غزة الذين يحتاجون الى المساعدة، ما يعقد مهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه أصبح من شبه المستحيل تنفيذ عمليات إجلاء طبي وتوصيل مساعدات في شمال غزة، كما يزداد الأمر صعوبة في جنوب القطاع.
وأشار لايركه إلى حادث وقع قبل ايام عندما تم منع قافلة نظمتها منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المرضى من مستشفى الأمل المحاصر في مدينة خان يونس الجنوبية لساعات واحتجاز عدد من المسعفين. وقال لايركه للصحافيين في جنيف «على الرغم من التنسيق المسبق لجميع الموظفين والمركبات مع الجانب الإسرائيلي، إلا أن القوات الإسرائيلية أوقفت القافلة التي تقودها منظمة الصحة العالمية لحظة مغادرتها المستشفى ومنعتها من التحرك لعدة ساعات».

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