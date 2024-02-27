سرايا القدس: قصفنا عسقلان وغلاف غزة
التاريخ
2/27/2024 7:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس أنها قصفت عسقلان وغلاف غزة، الثلاثاء، وذلك ردا على جرائم الاحتلال ومجازره المستمرة في غزة.
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