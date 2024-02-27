الاحتلال يكشف عن مقتل ضابط برتبة رائد بغزة

الاحتلال يكشف عن مقتل ضابط برتبة رائد بغزة
التاريخ
2/27/2024 7:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الضابط شاحر يفتاح، قائد سرية برتبة رائد في لواء غفعاتي -أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي- قتل خلال المعارك في غزة.
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