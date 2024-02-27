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الاحتلال يكشف عن مقتل ضابط برتبة رائد بغزة

2/27/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الضابط شاحر يفتاح، قائد سرية برتبة رائد في لواء غفعاتي -أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي- قتل خلال المعارك في غزة.

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