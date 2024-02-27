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حريق ضخم في مصنع للبلاستيك في الخليل

2/27/2024 7:12:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلع حريق ضخم في مصنع "رويال" للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلا، وأن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة نظرا لأن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، واصفا الوضع بالخارج عن السيطرة.
وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفائية الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيماوية، في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.

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