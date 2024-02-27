صفارات الإنذار تدوي فـي الجليل الأعلى

صفارات الإنذار تدوي فـي الجليل الأعلى
التاريخ
2/27/2024 3:12:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فضائية الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.
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