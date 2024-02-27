حالات خطيرة لأطفال رضع يعانون الجفاف وسوء التغذية بشمال غزة

حالات خطيرة لأطفال رضع يعانون الجفاف وسوء التغذية بشمال غزة
التاريخ
2/27/2024 3:12:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول عدد من الأطفال الرضع الذين يعانون حالات خطيرة من الجفاف وسوء التغذية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.
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